به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیودو نیوز، پلیس و مقامات آتش‌نشانی روز جمعه اعلام کردند که یک قطار با یک خودرو در گذرگاه راه‌آهن در شهر شیرائوکا، استان سایتاما، برخورد کرد و قطار پس از این حادثه از ریل خارج شد.

به گفته مقامات محلی، این حادثه زمانی رخ داد که قطار هنگام عبور از گذرگاه به خودرو برخورد کرد و باعث آسیب شدید به خودرو شد.

به گفته آتش‌نشانی، یک مرد در خودرو گرفتار شد و عملیات نجات در حال انجام است. هیچ آسیبی به مسافران قطار گزارش نشده است.

به گزارش رسانه‌ها، راننده قطار پس از حادثه گزارش داد که ممکن است قطار از ریل خارج شده باشد و آنها در حال حاضر در حال بررسی جزئیات این حادثه هستند.

به دلیل این حادثه، خط شونان-شینجوکو، فعالیت خود را در هر دو خط رفت و برگشت بین ایستگاه شینجوکو و ایستگاه اوتسونومیا به حالت تعلیق درآورده است.