به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر کشور و در تشریح نتایج بازدید از پایگاه‌های ثابت و تیم‌های عملیاتی مستقر در جنوب استان، گفت: در این بازدیدها از نزدیک شاهد آمادگی، سرعت عمل و توانمندی بالای نیروهای عملیاتی بودیم که این سطح از آمادگی، حاصل نگاه علمی، تخصصی و تقویت مستمر آموزش‌ها در مجموعه هلال‌احمر است.

وی افزود: این توانمندی و آمادگی عملیاتی، اطمینان‌بخشی جدی برای مردم به همراه دارد؛ به‌گونه‌ای که حضور امدادگران هلال‌احمر با لباس متحدالشکل و نشان پرافتخار این نهاد مردمی، حس امنیت، آرامش و اعتماد را در جامعه تقویت می‌کند.

استاندار بوشهر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی جمعیت هلال‌احمر تصریح کرد: اعتماد مردم به هلال‌احمر، سرمایه‌ای بسیار ارزشمند برای یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های مردمی کشور است و این سرمایه باید با ارتقای توانمندی‌ها و پاسخ‌دهی سریع و دقیق، بیش از پیش تقویت شود.

زارع همچنین با اشاره به توسعه زیرساخت‌ها و افزایش توان پاسخ‌دهی جمعیت هلال‌احمر گفت: در ارزیابی میدانی عملکرد نیروها در یکی از پایگاه‌ها، سرعت، دقت و توانمندی بسیار مطلوبی مشاهده شد که نشان‌دهنده آموزش هدفمند و تقویت زیرساخت‌های حوزه امداد و نجات در استان است.