به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع، در نشست با رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر کشور، با تأکید بر نقش تخصصی نیروهای امدادی هلالاحمر، گفت: افزایش توانمندی جمعیت هلالاحمر و سازمان امداد و نجات، موجب اطمینانبخشی به مردم میشود.
وی با قدردانی از تلاشهای امدادگران هلالاحمر استان بوشهر اظهار داشت: امدادگران این مجموعه در حوزههای مختلف عملکرد خوبی داشتهاند.
استاندار بوشهر با اشاره به بارندگیهای اخیر در مناطق جنوبی استان که میزان آن در برخی نقاط از ۱۰۰ میلیمتر فراتر رفت، افزود: در بازدیدهای میدانی انجامشده، آمادگی بالای نیروهای امدادی هلالاحمر بهخوبی مشهود بود.
زارع با تأکید بر موقعیت خاص و راهبردی استان بوشهر، خواستار استقرار مجدد بالگرد جمعیت هلالاحمر در استان شد و گفت: استقرار بالگرد امدادی میتواند در مواقع بحران، تأثیر بهسزایی در سرعت و کیفیت خدماترسانی داشته باشد.
وی همچنین به لزوم تقویت تجهیزات امدادی و توسعه انبارهای هلالاحمر اشاره کرد و افزود: پیشبینی ایجاد انبار مکانیزه، بهویژه در منطقه عسلویه بهعنوان یکی از نقاط مهم استان، میتواند نقش مؤثری در پشتیبانی لجستیکی عملیاتهای امداد و نجات ایفا کند.
استاندار بوشهر با اشاره به تکمیل زیرساخت آشیانه بالگرد هلالاحمر در استان خاطرنشان کرد: با بهرهبرداری از این آشیانه در آینده نزدیک، زمینه استقرار بالگرد هلالاحمر در بوشهر فراهم خواهد شد که گامی در ارتقای مدیریت بحران استان است.
