توانمندی هلال احمر در حوزه توانبخشی/ فعالیت 4 شرکت دارویی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید احمد موسوی در دیدار با سیف راشد وزیر بهداشت تانزانیا گفت: شناخت و پیشینه وزیر بهداشت تانزانیا از هلال احمر به ما کمک می‌کند تا همکاری‌های خوبی داشته باشیم چنانچه در ۳۰ سال گذشته همکاری ما با تانزانیا خوب بوده است.

وی با اشاره به این که هلال احمر ایران هم‌اکنون به ظرفیت‌های خوبی دست‌یافته و با توجه به نیازها، سازماندهی و تجهیز لازم را انجام داده است، افزود: هلال احمر ایران ادعا دارد که در حوزه توانبخشی توانمندی‌های منحصر به فردی دارد و در این حوزه سرآمد است.

موسوی درباره توانمندی‌های هلال‌احمر در زمینه امداد و نجات گفت:‌ سازمان امداد و نجات هلال‌احمر ایران توانمندی‌ها و تخصص‌های منحصر به فردی دارد و ایران تنها کشوری است که امداد و نجات آن در جمعیت سازماندهی پیدا کرده و مجهزترین سامانه امداد هوایی را در اختیار دارد.

وی با اشاره به فعالیت یک‌هزار و ۲۰۰ شعبه و پایگاه عملیاتی هلال احمر در کشور اظهار کرد: این شبکه با نیروهای مجرب و آموزش‌دیده آماده خدمت‌رسانی به مردم است.

دبیرکل جمعیت هلال احمر افزود: در بخش سلامت هم هلال‌احمر با اولویت مناطق محروم فعالیت خود را توسعه داده و مراکز درمانی خوبی در نقاط مختلف و مناطق محروم کشور و به علاوه در ۳۲ مرکز سلامت جمعیت در خارج از کشور تأسیس کرده است.

به گفته وی، هم‌اکنون ۴ کارخانه دارویی هلال‌احمر ایران محصولات دارویی مختلفی را که بخش زیادی از آنها داروهای گیاهی است تولید می‌کنند و حتی یکی از این کارخانه‌ها به شکل انحصاری در تجهیزات پزشکی فعال است.

موسوی افزود: پس از پیروزی انقلاب، رویکرد نظام به سمت همکاری با کشورهای آفریقایی و همکاری‌های دوجانبه با آنها بود و در این مدت روابط خوبی را با کشورهای آفریقایی برقرار کردیم.

وی با اشاره به این که پس از انقلاب در بخش بهداشت و درمان ایران تحول عمیقی رخ داد، اظهار کرد: بیشتر شاخص‌های بهداشتی کشور به‌ویژه در بیماری‌های واگیر، بیماری‌های نوزادان و کودکان و زنان به طور محسوسی افزایش یافت.

تقدیر از خدمات هلال‌احمر ایران در تانزانیا

سیف راشد با تشکر از خدمات جمعیت هلال احمر در تانزانیا گفت: به منظور تقویت و گسترش همکاری‌ها، برنامه‌هایی مدنظر داریم که با ایران به صورت مشترک به ویژه در حوزه ارائه خدمات بهداشتی و مقابله با سوانح اجرا کنیم.

وی افزود: برای مقابله با بیماری‌ها اقدامات خوبی شروع کرده‌ایم که البته این اقدامات اکنون در کشور ایران به صورت پیشرفته در حال انجام است و همچنین فعالیت‌هایی را در خصوص بیماری‌های غیرقابل انتقال آغاز کرده‌ایم که باید در همکاری‌ ما با ایران، سرعت ببخشیم.

وزیر بهداشت تانزانیا افزود: در مقابله با سرطان، بیماری‌های قلبی و جراحت‌ها فعالیت‌های گسترده‌ای داشتیم که این فعالیت‌ها نیز در همکاری مشترک با طرف ایرانی میسر شد.

وی تأکید کرد: طرف ایرانی در زمینه دانش و تکنولوژی قول همکاری به ما داده و اعلام آمادگی کرده تا زیرساخت‌های ما را تقویت کند.

سیف راشد در مورد درمانگاه جمعیت هلال احمر ایران در دارالسلام پایتخت تانزانیا گفت: مرکز درمانی هلال احمر ایران به قوت به فعالیت خود ادامه می‌دهد و خدمات آن برای ما بسیار کمک‌کننده و خوب بوده است.