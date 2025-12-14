به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در بازدید از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات هلال احمر بوشهر در ارتباط وبیناری با معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، با قدردانی از حمایت‌ها و توجه این سازمان به استان بوشهر، بر ضرورت تقویت بیش از پیش زیرساخت‌ها و توان عملیاتی امداد و نجات در استان تأکید کرد.

استاندار بوشهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده طی یک‌سال گذشته اظهار کرد: به همت ریاست جمعیت هلال احمر کشور، تجهیزات، امکانات و ماشین‌آلات مناسبی به استان بوشهر اختصاص یافته و همچنین بخشی از نیاز نیروی انسانی از طریق جذب و استخدام نیرو تأمین شده است؛ هرچند با توجه به گستردگی مأموریت‌ها و وظایف خطیر جمعیت هلال احمر، به‌ویژه در زمان بروز حوادث، نیاز به تجهیزات بیشتر، نیروی انسانی متخصص و بهره‌گیری از ظرفیت جوانان داوطلب آموزش‌دیده همچنان وجود دارد.

وی با تأکید بر نقش مردمی جمعیت هلال احمر افزود: مردم استان بوشهر همواره تعامل مثبت و همکاری مطلوب با جمعیت هلال احمر دارند و این نهاد به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد مردمی کشور از جایگاه ویژه‌ای نزد مردم برخوردار است.

وی همچنین با اشاره به سابقه عضویت خود در این نهاد از دوران نوجوانی، حمایت و همراهی مدیران استانی را از دیگر مؤلفه‌های موفقیت این نهاد عنوان کرد.

زارع با اشاره به پیش‌بینی شرایط خاص جوی در روزهای آینده، گفت: با توجه به هشدارهای هواشناسی و احتمال بروز حوادث، بازدید میدانی از وضعیت آمادگی تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی استان ضروری بود تا ضمن ارزیابی توان عملیاتی، از تلاش‌ها و انگیزه بالای نیروهای امدادی قدردانی شود.

وی همچنین با اشاره به ویژگی‌های جغرافیایی استان بوشهر تصریح کرد: بوشهر استانی ساحلی با مخاطرات دریایی، دارای مناطق کوهستانی و صعب‌العبور و در عین حال با پراکندگی جمعیتی است که این شرایط ضرورت توسعه و گسترش پایگاه‌های امداد و نجات در نقاط مختلف استان را دوچندان می‌کند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه ۸ شهرستان از ۱۰ شهرستان استان بوشهر ساحلی هستند، خاطرنشان کرد: تکمیل پایگاه‌های امداد و نجات دریایی و تقویت حضور جمعیت هلال احمر در محورهای مواصلاتی و جاده‌های اصلی از اولویت‌های مهم استان است.

زارع در پایان با تأکید بر قول مساعد رئیس سازمان جمعیت هلال احمر کشور، ابراز امیدواری کرد: با تکمیل آشیانه و استقرار مداوم بالگرد امدادی، تقویت امکانات خودرویی، لجستیکی و تأمین سایر تجهیزات مورد نیاز، سطح آمادگی و سرعت پاسخگویی استان بوشهر در مواجهه با حوادث به شکل محسوسی ارتقا یابد.