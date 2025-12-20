ملاقات مردمی معاون قوه قضائیه برای حل مشکلات حقوقی شهروندان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا موحدی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در رأس یک هیئت قضائی شامل نظری قائم مقام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، سجودی رئیس امور کارگزینی قضات قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین سعدی رئیس امور جذب و گزینش قوه قضائیه، دهقانی رئیس امور اداری و استخدامی قوه قضائیه و جوهری رئیس امور آموزش قوه قضائیه در برنامه مستمر ملاقات مردمی در محل مرکز ارتباطات مردمی حضور یافت و ضمن ملاقات چهره به چهره با مراجعان به بررسی مشکلات حقوقی و قضائی آنها پرداخت و دستورات مقتضی را صادر کرد.

در این دیدار که در راستای برنامه‌های مستمر ملاقات مردمی هفتگی که با توجه به منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست قوه قضائیه در مرکز ارتباطات مردمی به مدت ۳ ساعت برگزار شد، تعدادی از مراجعه‌کنندگان با معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه به صورت چهره به چهره دیدار و گفت‌وگو کردند.

موحدی در این ملاقات مردمی، پس از استماع درخواست‌های متقاضیان و مطالعه موردی مستندات، لوایح و اوراق قضائی صادره، ضمن پاسخگویی و راهنمایی مراجعه کنندگان، در موضوعات لازم دستورات قانونی را به واحدهای ذی‌ربط صادر کرد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه ضمن اشاره به مزیت‌های ملاقات‌های مسئولان با مردم، گفت: به این نکته که ملاقات‌های مردمی یکی از ابزارهای صحیح و قوی مدیریت است اعتقاد راسخ دارم، قطعاً اگر یک مدیر در نظام جمهوری و نظام قضائی بخواهد مسئولیتش را بدرستی ایفا کند نیاز است با مراجعین دیدار چهره به چهره داشته باشد و صحبت‌های آنها را بشنود.

وی افزود: مسلماً این نوع برخوردها همیشه راهگشای موفقیت در مدیریت خواهد بود.

موحدی بیان کرد: ملاقات کننده‌های امروز ما مسائل و مشکلاتی در حوزه منابع انسانی، حوزه‌هایی مثل جذب و گزینش، آموزش، استخدام، امور اداری و قضائی داشتند و ما با دقت به سخنان آنها گوش دادیم و دستورات لازم را صادر کردیم.

وی عنوان کرد: اولاً به جهت اعتبار و حرمتی که برای این ملاقات‌های مردمی و ثانیاً برای این اداره کل به عنوان یک اداره کل موفق در پیگیری‌های مردمی قائل بودیم، تیم مجمع مدیریت منابع انسانی با اکثر مدیران ورود پیدا کردیم و این توفیق نصیب ما شد تا بتوانیم اموری را که به حوزه ما مربوط می‌شد پاسخگو باشیم و به ۴۵ مراجعه کننده پاسخ دهیم.

علی اصغر رفاهی مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضائیه نیز بیان کرد: لازم می‌دانم از عنایت ویژه ریاست قوه قضائیه به مباحث ارتباطات مردمی و ملاقات‌های عمومی قدردانی کنم. خوشبختانه در قریب به پنج سالی که از ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر قوه قضائیه می‌گذرد، اقدامات مؤثر و قابل توجهی در حوزه ملاقات‌ها و ارتباط‌های مردمی انجام شده است.

وی افزود: در سفرهای استانی ریاست قوه قضائیه، به طور متوسط روزانه بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر ملاقات می‌شدند و این دیدارها به‌صورت مستمر و در بازه‌ای حدود ۹ ساعت انجام می‌گرفت؛ به‌گونه‌ای که تمامی افرادی که تقاضای ملاقات داشتند، مورد رسیدگی قرار می‌گرفتند.

رفاهی با بیان اینکه فرهنگ ملاقات مردمی در میان مدیران قضائی نهادینه شده است، تصریح کرد: رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها حداقل یک روز در هفته را به ملاقات مردمی اختصاص داده‌اند و این رویکرد در مجموعه قوه قضائیه روزبه‌روز تکامل یافته است.

وی ادامه داد: ملاقات اعضای شورای عالی قضائی نیز به‌صورت هفتگی و حداقل با حضور یک نفر از اعضا انجام می‌شد که این موضوع با عنایت و پیگیری مستقیم ریاست قوه قضائیه و بر اساس برنامه‌ریزی منظم دنبال می‌شد. همچنین روزانه با همکاری دادستان محترم تهران، یکی از معاونان برای انجام ملاقات‌های مردمی در محل اداره کل ارتباطات مردمی حضور پیدا می‌کرد.

رفاهی اظهار داشت: در اداره کل ارتباطات مردمی، چهار اتاق ویژه برای ملاقات‌ها در نظر گرفته شده و از ابتدای صبح تا زمانی که ارباب‌رجوع حضور داشت، هیچ‌گاه درهای مجموعه بسته نمی‌شد. حتی در ایام کرونا و روزهایی که برخی دستگاه‌ها تعطیل بودند، ارتباط با مردم برقرار بود و تمرکز اصلی ما صرفاً بر انجام ملاقات‌ها قرار داشت. به‌طور متوسط روزانه بین ۳۵ تا ۴۰ نفر ملاقات انجام می‌شد.

وی با اشاره به رسیدگی به تجمعات مردمی گفت: در این موارد نیز مطالبات افراد شنیده می‌شد و تا آنجا که قانون اجازه می‌داد، اقدامات لازم صورت می‌گرفت. امروز نیز با همکاری همکاران، به‌ویژه معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، اقدام کم‌نظیری انجام شد.

رفاهی در پایان خاطرنشان کرد: امروز قریب به ۴۵ نفر از مراجعه‌کنندگان پذیرش شدند و مسئولان مربوطه هر یک در حیطه وظایف خود اظهارات آنان را شنیدند و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد که ان‌شاءالله این تصمیمات در قالب مکاتبات اداری ابلاغ و پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.