داوری تخصصی؛ راهکاری برای کاهش اطاله دادرسی و تقویت اعتماد عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مشترک قائممقام رئیس کل دادگستری استان تهران با دبیر و اعضای کانون داوران حرفهای، بر ضرورت گسترش داوری تخصصی، بهرهگیری از فناوریهای نوین و حمایت نهادی از داوری بهعنوان مسیر مکمل عدالت قضائی تأکید شد.
توسعه داوری بهعنوان سازوکار مکمل دادرسی رسمی
حاجی رضا شاکرمی، قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی در تقویت نهاد داوری که با حضور سرپرستان مجتمعهای تخصصی قضائی در تهران و دبیر و اعضای کانون داوران حرفهای استان تهران برگزار شد، با بیان اینکه داوری نهادی خصوصی، اما همراستا با اهداف عدالت قضائی است، خاطرنشان کرد: این نشست با هدف بررسی جایگاه داوری و چالشهای پیشروی آن در نظام عدالت برنامه ریزی و برگزار شده است.
شاکرمی گفت: داوری، مکمل دادرسی رسمی است و میتواند با رعایت ضوابط قانونی نقش مؤثری در کاهش اطاله دادرسی و هزینههای رسیدگی ایفا کند و در عین حال، باید فرهنگ اعتماد عمومی به فرآیند داوری و ظرفیتهای حرفهای آن بیش از پیش تقویت شود.
وی افزود: انتخاب داور توسط طرفین اختلاف، نشانهای از "اعتماد" و "مشارکت" در تحقق عدالت توافقی است و دستگاه قضائی استان تهران در راستای اجرای سیاستهای سند تحول و تعالی قوه قضائیه و برنامههای ابلاغی، از گسترش منظم و قانونمند این سازوکار حقوقی حمایت میکند.
قائممقام رئیس کل دادگستری استان همچنین بر ضرورت بهره گیری از ابزارهای فناورانه و برخط، در فرآیندهای داوری تأکید کرد و گفت: تحول در حوزه عدالت، بدون ورود به فناوریهای نوین و شفافسازی روندها امکانپذیر نیست و داوری نیز از این قاعده مستثنا نبوده و لازم است تا از سامانههای الکترونیکی برای تسهیل تعیین داور و تبادل مستندات بهره گیرد.
گزارش دبیر کانون داوران حرفهای از فعالیتها و چالشهای داوری
علیرضا شمشیری دبیر کانون داوران حرفهای استان تهران نیز در این نشست با ارائه گزارشی از روند فعالیتهای کانون گفت: کانون داوران حرفهای استان تهران با همکاری مستمر با مدیران مجتمعهای قضائی و قضات، تلاش دارد مسیر گسترش داوری تخصصی را در چارچوب قانون و با حمایتهای قضائی برای فرهنگ سازی در این زمینه پیش ببرد.
وی با اشاره به نوپا بودن "داوری حرفهای"، افزود: پویایی و کارآمدی این نهاد نیازمند حمایتهای اجرایی و سیاستگذاری و برنامه ریزی ارکان دخیل و مرتبط است.
شمشیری گفت: پرداخت منظم حقالزحمه داوران، شفافسازی فرآیند ارجاع پروندهها و اصلاح آئیننامهها برای هماهنگ سازی صف و واحدهای اجرایی در میدان عمل با سیاستهای کلان دستگاه قضا میتواند بخشی از حمایتها و کمکهای مورد نیاز برای افزایش اعتبار و ارتقا این نهاد باشد.
تأکید بر استمرار تعاملات حقوقی و نهادی
حاجی رضا شاکرمی، قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران با جمعبندی مباحث مطرحشده، ضمن تقدیر از تلاش ارکان کانون داوران، گفت: انسجام، پویایی و رویکرد تخصصی داوران حرفهای نقش تعیینکنندهای در تقویت نهاد داوری دارد.
شاکرمی گفت: تقویت این حوزه در کنار عملکرد مرکز توسعه حل اختلاف، گامی مهم در مسیر تحقق عدالت مشارکتی و حل مسالمتآمیز اختلافات است.
وی همچنین خواستار استمرار جلسات مشترک و همافزایی با تشکیل کارگروههای تخصصی کانون داوران و دستگاه قضائی شد.
