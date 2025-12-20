به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدکاظم موحدی‌آزاد پیش از ظهر شنبه در آئین تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم که در مرکز آموزش قضات برگزار شد، با تأکید بر جایگاه ویژه قم گفت: این استان به دلیل ویژگی‌های مذهبی، علمی و تاریخی منحصر به فرد، باید الگویی تحول‌آفرین و اثرگذار برای کل کشور باشد.

وی افزود: قم مرکز تولد و نشر تشیع در ایران و جهان است و حوزه‌های علمیه، مراجع تقلید و شخصیت‌های علمی و فقهی این استان، نقش کلیدی در انتقال علم دین و دانش نافع به سراسر جهان دارند.

وی با اشاره به جایگاه قم پس از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داد: این استان علاوه بر رشد علمی و فرهنگی، نماد ترویج تفکر شیعی و اسلامی در سطح جهان شده و انتظارات از مدیران، قضات و مسئولان استان بسیار بالاست.

دادستان کل کشور با قدردانی از خدمات حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن غریب، دادستان سابق قم گفت: تلاش‌های بی‌وقفه ایشان در مدیریت دادسرا و محاکم استان، زمینه‌ساز موفقیت‌های مهمی در شاخص‌های عدالت، امنیت و پیشگیری از جرایم شده و همکاری مؤثر با دستگاه‌های اجرایی و پیشبرد پروژه‌های شهری، نمونه‌ای ارزشمند از خدمت صادقانه است.

وی افزود: برخی پروژه‌های کلان شهری مانند فرودگاه و منوریل با تأخیر مواجه بوده و این موضوع هزینه و زحمت زیادی به مردم تحمیل کرده است و انتظار داریم دادستانی با پیگیری جدی و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، اجرای پروژه‌ها و سایر امور کلان شهری را با دقت و سرعت دنبال کند.

حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد تأکید کرد: هر مدیر، قاضی و استاد حوزه در قم باید نه تنها وظایف خود را انجام دهد، بلکه الگویی تحول‌آفرین برای سراسر کشور باشد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، فقهی و مدیریتی، در توسعه عدالت و فرهنگ دینی نقش‌آفرینی کند.

وی در ادامه وظایف دادستان جدید را تشریح و گفت: نظارت بر کل دادسراهای استان، شعب تحقیق، بازپرسی و اجرای احکام، مدیریت دقیق و قانونی امور قضائی و پیگیری حقوق مردم باید با سرعت، دقت و عدالت انجام شود و استفاده از جوانان صالح و انقلابی در تصمیم‌گیری‌ها اولویت داشته باشد.

دادستان کل کشور با تأکید بر اهمیت مسائل فرهنگی و اجتماعی افزود: پیگیری آزادی‌های مشروع، رعایت حقوق شهروندان، مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، مبارزه با فساد و بی‌حجابی و صیانت از معماری و شهرسازی با رنگ و بوی دینی از اولویت‌های جدی دادستانی قم است.

وی همچنین به نقش قوه قضائیه در حمایت از دولت و مقابله با اخلال در امور اقتصادی و امنیتی اشاره کرد و گفت: اجرای قوانین، مقابله با فرار مالیاتی، برخورد با احتکار و اخلال در توزیع کالاهای اساسی از وظایف کلیدی دادستانی و همکاری نزدیک با دستگاه‌های امنیتی و انتظامی است.

حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد درباره انتخابات نیز افزود: دادستان قم دبیر ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی است و باید با برگزاری جلسات منظم و هماهنگی با سایر نهادها، زمینه مشارکت گسترده مردم در انتخابات شوراهای شهر، روستا و خبرگان رهبری را فراهم کند.

وی در پایان ضمن تبریک به دادستان جدید قم، علی‌اصغر سلطانی، گفت: انتظار داریم با اخلاص، توکل بر خدا و توسل به حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، این مسئولیت خطیر با بهترین کیفیت انجام شود و استان قم همچنان به عنوان نمونه‌ای در توسعه عدالت، امنیت و فرهنگ دینی برای کشور عمل کند.