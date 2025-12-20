تخریب منازل در خان یونس در جنوب غزه از سوی نظامیان اسرائیلی+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، رژیم صهیونیستی به اقدامات ددمنشانه علیه ساکنان غزه ادامه می دهد.

منابع فلسطینی فیلمی از تخریب منازل در جنوب شرق شهر خان یونس در جنوب غزه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی منتشر کردند.

از سوی دیگر سازمان امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا) درباره اوضاع خطرناک غزه به شدت هشدار داد.

خبر دیگر اینکه سخنگوی پزشکی قانونی غزه اعلام کرد که هویت یک پیکر دیگر از میان اجسادی که از طریق کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از سوی ارتش رژیم صهیونیستی تحویل داده شده بود، شناسایی شده است.

محمود عاشور تصریح کرد که با شناسایی این پیکر، شمار اجسادی که هویت آن‌ها مشخص شده به ۱۰۱ پیکر از مجموع ۳۴۵ پیکر رسیده است.

به گفته او، تیم‌های پزشکی قانونی با وجود شرایط بسیار دشوار و پیچیده، همچنان به تلاش‌های خود برای شناسایی پیکرها ادامه می‌دهند.

عاشور با اشاره به کمبود شدید تجهیزات تخصصی، از همه نهادهای بین‌المللی و انسانی خواست برای وارد کردن ابزارها و فناوری‌های فنی و آزمایشگاهی لازم فشار بیاورند تا روند شناسایی پیکرهای ناشناس تسریع شود.

او تأکید کرد که این اقدام، علاوه بر روشن شدن سرنوشت مفقودان، امکان دفن شایسته و انسانی شهدا توسط خانواده‌هایشان را فراهم می‌کند.

این مقام پزشکی قانونی هشدار داد که ادامه محدودیت‌ها و نبود تجهیزات، رنج خانواده‌ها را طولانی‌تر کرده و رسیدگی انسانی به پیکرهای شهدا را با چالش‌های جدی رو به رو ساخته است.