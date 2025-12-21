به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، احمد الفرا مدیر بخش کودکان بیمارستان ناصر در خان یونس اعلام کرد که تولد نوزادان نارس در نوار غزه به دلیل جنگ در این باریکه به میزان ۶۰ درصد افزایش یافته است.

علاوه بر این، کمبود امکانات پزشکی در نوار غزه در سایه تداوم محاصره این باریکه باعث وخامت بحران انسانی شده به طوری که بیمارستان کویت در خان یونس اعلام کرد که عمل‌های جراحی را به دلیل نبود این امکانات متوقف کرده است.

مسئولان این بیمارستان تاکید کردند که بر اثر بسته ماندن گذرگاه‌ها و عدم ورود کمک‌های انسانی و پزشکی به نوار غزه اجرای عمل‌های جراحی متوقف شده و به زودی این بیمارستان به صورت کامل از دور خارج می‌شود.

آنها هشدار دادند که تداوم این وضع زندگی بیماران و زخمی‌ها را تهدید می‌کند.