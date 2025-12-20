قضاتلو: پاکبانان ستون اصلی نگهداشت و پاکیزگی شهر تهران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن خانوادگی پاکبانان زحمتکش شهر با عنوان «یلدای نارنجی» عصر امروز در فرهنگ سرای بهمن برگزار شد.
محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در آئین شب یلدای پاکبانان شهر تهران با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی این قشر زحمتکش اظهار کرد: امشب و در شب یلدا مفتخریم که در خدمت پاکبانان شریف شهر تهران هستیم؛ عزیزانی که حضور مؤثر و مستمر آنان در تمامی مناسبتهای مذهبی و ملی همواره مشهود بوده و نقش بیبدیلی در نگهداشت و پاکیزگی شهر ایفا کردهاند.
وی با اشاره به اهمیت مأموریتهای سازمان مدیریت پسماند افزود: سازمان مدیریت پسماند با همراهی پاکبانان، شهرداران و مناطق مختلف شهرداری تهران، یکی از مهمترین سازمانها در حوزه نگهداشت شهر است و مأموریتهای حیاتی آن بهصورت مستمر در حال انجام است. این تلاشها بدون همراهی، همدلی و حمایت خانوادههای پاکبانان میسر نبود و امشب فرصتی فراهم شد تا در کنار شما عزیزان قدردان این همراهی باشیم.
قضاتلو با تشکر ویژه از خانوادههای پاکبانان، بهویژه همسران آنان، گفت: همراهی همسران پاکبانان و حضور مستمر این عزیزان در کنار خانواده، نقش مهمی در استمرار خدمترسانی در سطح شهر داشته و این موضوع بهروشنی در عملکرد روزانه سازمان قابل مشاهده است. خوشبختانه حتی یک روز هم شاهد نقص در انجام مأموریتها و نگهداشت شهر نبودهایم که این امر جای تقدیر و تشکر دارد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در ادامه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری افزود: پس از فرمایشات حضرت آقا، همه همکاران با انگیزه و تعهد بیشتر در صحنه حاضر بوده و مأموریتهای خود را با قوت ادامه دادهاند. این حضور مثالزدنی و تلاش بیوقفه موجب افتخار مجموعه سازمان مدیریت پسماند است.
وی در پایان ضمن قدردانی مجدد از تمامی پاکبانان، کارکنان و خانوادههای آنان تصریح کرد: سازمان مدیریت پسماند با تکیه بر همدلی، تلاش جمعی و روحیه مسئولیتپذیری همکاران خود، مسیر خدمترسانی به شهروندان تهرانی را با قدرت ادامه خواهد داد و این افتخار، حاصل زحمات یکایک شما عزیزان است.
