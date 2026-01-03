روایت پدرانی که روز پدر را با تعهد و خدمت به شهر آغاز کرده اند

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها - هادی نجف زاده: بامداد است؛ یکی از سردترین روزهای سال. سرمای سوزان، خیابانهای کاشان را در سکوتی سنگین فرو برده و شهر هنوز در خواب است. در این ساعت که اغلب خانوادهها کنار بخاری و گرمای خانهاند، مردانی با دستهای یخزده و دلهایی گرم، کار خود را آغاز کردهاند؛ پاکبانهایی که پیش از روشن شدن آسمان، مسئولیت بیدار کردن شهر را بر دوش میکشند.
امروز روز پدر است؛ روز مردانی که ستون خانهاند و تکیهگاه خانواده. اینجا اما پدری فقط به چهاردیواری خانه محدود نمیشود. این پدران، نانآورانیاند که سحرگاهان، پیش از آنکه فرزندانشان از خواب برخیزند، خیابانها را جارو میزنند تا شهر، چهرهای آراسته و آرام داشته باشد. پدرانی که عشق به خانواده را در سکوت و بیادعا، میان سرما و تاریکی معنا میکنند.
در این بامداد سرد، کنار این پاکبانهای زحمتکش ایستادهایم؛ مردانی که شاید کمتر دیده شوند، اما نقششان در زندگی شهری انکارناپذیر است. گزارش امروز، روایت پدرانی است که روز پدر را نه با تبریک و هدیه، که با کار، تعهد و خدمت به شهر آغاز کردهاند؛ پدرانی که گرمای حضورشان، سرمای این سحرگاه زمستانی را شکست میدهد.
