به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال‌احمر با بیان اینکه این جمعیت از سال گذشته مرکز هوشمند رصد اطلاعات و داده را راه‌اندازی کرده است، گفت: وظیفه این مرکز دریافت و تحلیل داده‌ها و تبدیل آن‌ها به نقشه‌های خطرپذیری است تا پیش‌آگاهی لازم برای مدیریت بحران‌ها فراهم شود.

وی افزود: پیش از تشدید سیلاب‌ها در استان‌هایی مانند هرمزگان، کرمان و فارس، نقشه‌های خطرپذیری سیل طراحی شد و بر اساس آن، روستاهای در معرض خطر شناسایی و تیم‌های امدادی به‌صورت پیشگیرانه در این مناطق مستقر شدند.

خالدی با اشاره به نقش پهپادها در عملیات امدادرسانی تصریح کرد: پیش از این برای ارزیابی هوایی ناچار به استفاده از بالگرد بودیم، اما اکنون با پهپادها می‌توانیم با هزینه کمتر، دسترسی سریع‌تر و امکان تصویربرداری مداوم، ارزیابی دقیق‌تری از شرایط مناطق حادثه‌دیده داشته باشیم.

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر تأکید کرد: استفاده از هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین، نقش مؤثری در افزایش آمادگی، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت امدادرسانی در حوادث طبیعی دارد.