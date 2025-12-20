به گزارش خبرگزاری مهر، احسان بالاکتفی در تشریح آخرین مجموعه اقدامات انجام شده در روزهای اخیر گفت: بر اساس اعلام هواشناسی، بارشهای قابل توجهی در استان ثبت شده است که بیشینه بارش باران با ۸۷ میلیمتر در منطقه چنار ناز خاتم و بیشینه بارش برف با ۵۶ سانتیمتر در ده بالا تفت گزارش شده است.
وی ادامه داد: به رغم این بارشها، مجموع آب حاصل از بارشهای پاییزی استان در محدوده نرمال قرار دارد. دمای هوا در استان با کاهش ۶ درجهای نسبت به قبل مواجه شده و کمینه دما به منفی ۳ و بیشینه دما به مثبت ۳ درجه رسیده است. پیشبینی میشود دمای هوا در دو روز آینده نیز ۶ درجه دیگر کاهش یابد.
تخلیه آب ۳ منزل در شهر یزد
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد در خصوص اقدامات اجرایی و خدماترسانی گفت: شهرداری یزد در این مدت با بکارگیری ۱۰۲ تیم عملیاتی متشکل از ۳۴۰ نیرو، اقدامات گستردهای صورت گرفته که شامل ۳ مورد تخلیه آب از منازل، جمعآوری ۳۴ مورد آبهای سطحی و پاکسازی ۱۶ مورد مسیل و گذرگاههای عبور آب است. تاکنون عملیات نمکپاشی و برفروبی در معابر انجام نشده است. سایر شهرداریهای استان نیز اقداماتی در راستای ایمن سازی معابر و تسهیل در عبور و مرور انجام دادند.
اسکان اضطراری ۷ مسافر در راه مانده
بالاکتفی در خصوص مجموعه خدمات اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان یزد بیان کرد: عملیات برفروبی در ۲۱۵۰ کیلومتر از راههای استان انجام شده و ۱۵۷۲ تن نمکپاشی صورت گرفته است. در این مدت به ۳۱۵ نفر مسافر کمکرسانی و برای ۷ نفر از مسافران راهمانده اسکان اضطراری فراهم شد. ۸۱ دستگاه ماشینآلات در این عملیات به کار گرفته شدهاند.
وی ادامه داد: در شرکت توزیع برق استان نیز برای حفظ پایداری شبکه، ۴۰ اکیپ عملیاتی و ۸۰ نفر نیروی آمادهباش در حال خدمترسانی هستند و تاکنون ۹۸۸ مورد اصلاح قطعی خطوط نیرو، شکستگی تیر و سقوط دکل انجام شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد افزود: شرکت آب و فاضلاب نیز خدماترسانی خود را با اعزام ۲۲ اکیپ و ۷۵ نیروی عملیاتی ادامه دارد و شبکه آبرسانی در ۴۸ مورد برقرار شده است.
بالاکتفی خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر استان یزد با اعزام ۱۲ تیم عملیاتی متشکل از ۶۷ نفر و ۱۸ خودروی امدادی، در ۱۵ عملیات مشارکت داشته است. در جریان این عملیات به ۱۱ خانوار و ۷ نفر امدادرسانی شده، ۳ نفر از گرفتار شدگان در برف و کولاک رهاسازی و ۳ خودرو نیز آزادسازی شدهاند. خوشبختانه موردی از مصدوم، فوت یا نیاز به تخلیه مسکونی و اسکان اضطراری گزارش نشده است.
۱۶۰ واحد مسکونی روستایی دچار آسیب شد
وی با بیان اینکه بر اساس گزارش اولیه بنیاد مسکن، ۱۶۰ واحد مسکونی روستایی آسیب دیدهاند گفت: در مناطق شهری نیز تا این لحظه موردی از آسیب واحدهای مسکونی گزارش نشده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد از فرمانداریها و تمامی دستگاهها و نیروهای خدماترسانی که در شرایط سخت جوی، بیوقفه در حال خدمت به مردم هستند، تقدیر و تشکر کرد و از هموطنان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، از ترددهای غیرضروری در جادهها و معابر خودداری کنند.
