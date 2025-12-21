اولین چراغ راهنمایی هوشمند «زمان صفر» تهران راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر اختیاری مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران با اشاره به راه اندازی اولین چراغ راهنمایی هوشمند «زمان صفر» تهران اعلام کرد: این نوآوری با هدف حذف زمانبندیهای ثابت و غیرضروری برای مسیرهای کمترافیک طراحی شده است تا چراغ مسیر اصلی تا زمان دریافت تقاضا، سبز باقی بماند و بدین ترتیب، تأخیرهای تحمیلی در شبکه ترافیکی به حداقل برسد.
اختیاری با تأکید بر لزوم بهینهسازی زمان تقاطعات، خاطرنشان ساخت که این طرح برای نخستین بار در شهر تهران در این تقاطع اجرا شده است.
وی در تشریح مکانیسم فنی این سیستم هوشمند توضیح داد: در برخی تقاطعات که یک رویکرد فرعی عملاً کاربری محلی داشته و جریان ترافیک به صورت پیوسته از آن عبور نمیکند، اختصاص زمان سبز به آن باعث ایجاد تأخیر در رویکرد اصلی تقاطع میشود. در این تقاطع با اجرای شناسگر حضور خودرو در مسیر فرعی (دادمان)، تا هنگامی که در این مسیر تقاضایی دریافت نشود، چراغ راهنمایی رویکرد اصلی (نلسون ماندلا) سبز باقی میماند.
اختیاری در پایان به مزیت عملیاتی این اقدام برای تسهیل تردد اشاره کرد و افزود: این اقدام مستقیماً بر روانسازی حرکت تأثیر میگذارد؛ با اجرای این طرح، خودروهایی که در مسیر جنوب به شمال بلوار نلسون ماندلا حرکت میکنند، در صورت عدم تقاضا در خروجی خیابان دادمان، بدون مانع تا تقاطع جهان کودک ادامه مسیر میدهند.
