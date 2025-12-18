به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت کنترل ترافیک تهران، اکبر اختیاری با بیان اینکه این اقدام با هدف کاهش ترافیک و افزایش ایمنی تردد انجام شده است، اظهار داشت:

با بررسی‌ها و مطالعات انجام‌شده توسط کمیته بهینه‌سازی چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، تغییرات زمان‌بندی و فازبندی چراغ‌های این تقاطع به نحوی تنظیم شد که تأخیر وسایل نقلیه کاهش یافته و جریان عبور و مرور روان‌تر شود.

به گفته مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران، با توجه به محدودیت دید در رویکرد شمال به جنوب این تقاطع، محل دکل چراغ‌های راهنمایی جابه‌جا شد تا دید رانندگان بهبود یافته و ایمنی عبور از این مسیر افزایش یابد.

وی افزود: کمیته بهینه‌سازی چراغ‌های راهنمایی و رانندگی در تلاش است تا با انجام مطالعات دوره‌ای و اعمال تنظیمات هوشمند در سطح شهر، بازدهی ترافیکی تقاطعات را ارتقا داده و با حداقل هزینه، سطح ایمنی تردد در معابر تهران را افزایش دهد.