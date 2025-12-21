به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سروری نایب‌رئیس شورای شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر با اشاره به برگزاری جلسه تنفیذ احکام شهرداران مدارس اظهار کرد: چند روز پیش جلسه تنفیذ احکام شهرداران مدارس برگزار شد که در آن بیش از ۷۰۰ نفر از شهرداران مدارس حضور داشتند. فرایند انتخاب شهرداران مدارس، فرایندی بسیار مناسب و مردمی بوده که موجب آشنایی فرزندان ما با فرآیندهای انتخاباتی و حضور در فعالیت‌های مدیریتی در ابتدای فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی آنان می‌شود.

وی افزود: این اقدام در راستای مشارکت مردم و به‌ویژه مشارکت دانش‌آموزان در سرنوشت خودشان و مدیریت مجموعه‌ای است که در آن حضور دارند. شهرداران مدارس و همچنین طرح «من شهر دارم» به نوعی واگذاری اختیارات مدیریت شهری به شهروندان است تا در مدیریت شهر و حتی مدرسه خود نقش‌آفرینی کنند.

نایب‌رئیس شورای شهر تهران با اشاره به موضوع سرویس مدارس در شهر تهران تصریح کرد: یکی از نکات بسیار مهم و قابل توجه، بحث سرویس کلیه مدارس استثنایی شهر تهران است. امروز هیچ دانش‌آموز استثنایی در شهر تهران به واسطه نداشتن هزینه سرویس، از استفاده از سرویس مدرسه و حضور در مدرسه محروم نخواهد شد.

سروری ادامه داد: به تعبیر یکی از مسئولان سازمان بهزیستی، این اقدام در سطح کشور تقریباً بی‌نظیر است. تمام شهروندانی که به نوعی مشکل حرکتی دارند یا به عنوان دانش‌آموزان استثنایی شناخته می‌شوند، امروز برای حضور در مدارس و ادامه تحصیل الحمدالله مشکلی ندارند.

وی با اشاره به افزایش قابل توجه اعتبارات این بخش گفت: سال گذشته حدود ۷ میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته شده بود، اما در دوره جدید حدود ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه پرداخت می‌شود. این موضوع وظیفه ماست و قطعاً باید بیش از این نیز برای عزیزانی که محدودیت دارند، اقدامات لازم از سوی مدیریت شهری انجام شود.

نایب‌رئیس شورای شهر تهران ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام شده خاطرنشان کرد: از زحمات دوستان در شهرداری تهران و برنامه‌ریزی‌های شورای اسلامی شهر تهران برای حل معضلات این عزیزترین شهروندان تهرانی صمیمانه تشکر می‌کنم.

سروری با تأکید بر ضرورت ارائه عملکرد مسئولان به مردم گفت: ما امروز در شرایطی قرار داریم که باید مجموعه عملکرد خودمان را به شهروندان نشان دهیم. در اوایل انقلاب، امام خمینی (ره) به دولت وقت تذکر دادند که چرا عملکرد خود را به مردم ارائه نمی‌کنند. ایشان با یک مثال ساده فرمودند حتی یک مرغ زمانی که تخم می‌گذارد، قبل و بعد از آن قدقد می‌کند تا همه بفهمند کاری انجام شده است.

وی افزود: نمایش عملکرد و توانمندی یک وظیفه است. همه ما مسئولان وظیفه داریم مردم را امیدوار کنیم، آنان را از دارایی‌ها و داشته‌هایشان مطلع سازیم و خدمات انجام شده را به اطلاعشان برسانیم. البته اگر نمایش عملکرد بر اساس واقعیت نباشد، فریب و دروغ است، اما وقتی عملکردی واقعی انجام شده، همه مسئولان موظف‌اند بر اساس فرمایش حضرت امام (ره)، آن را برای مردم بیان کنند تا شهروندان در مسیر آگاهی از داشته‌های خود قرار بگیرند.