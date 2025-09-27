تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان از بودجه امسال به سرویس مدارس استثنایی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین بازگشایی مدارس استثنایی و بهره برداری از ناوگان سرویس این مدارس، امروز شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور شادی مالکی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، جباری مدیرعامل شرکت خودرو سرویس، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، جمعی از اعضای شورا و برخی از مدیران شهری برگزار شد.

در ابتدای این مراسم مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران ضمن آرزوی موفقیت برای دانش‌آموزان استثنایی اظهار کرد: امروز روز شکستن حصر آبادان است که به دست رزمندگان پرتوان اسلام از وجود بعثی‌ها پاک شد و نیروهای ما وارد آبادان شدند.

وی با بیان اینکه یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه را گرامی می‌داریم، گفت: هم اکنون ۵۷۰۰ نفر از دانش آموزان استثنایی با سرویس به مدارس می‌روند. از محل بودجه سال جاری ۲۲۰ میلیارد تومان برای سرویس مدارس استثنایی تهران و ۸۰ میلیارد برای شهرری پیش بینی شده است.

چمران در پایان تأکید کرد: در شورا چندین بار این را گفته‌ام که کاری که می‌کنیم برای خدا انجام دهیم. اگر خدا بداند کافیست.

در ادامه این مراسم سیدجعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه نگاه ما به شهر باید عوض شود، تصریح کرد: ما در بهترین ماشین هم که باشیم در شهر از ترافیک رنج می‌بریم. باید تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه عدالت اجتماعی حکم می‌کند تا تمام شهروندان از حقوق مساوی برخوردار باشند، خاطرنشان کرد: دانش آموزان مدارس استثنایی نباید دغدغه‌ای برای آمد و شد داشته باشند. مصوبه‌ای که داشتیم این بود که فاصله خانه تا مدرسه دانش آموزان استثنایی به راحتی طی بشود. امیدوارم سفر دانش آموزی آنان بی دغدغه و راحت باشد.

شادی مالکی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران هم در این برنامه عنوان کرد: چند اتفاق خوب امسال در حوزه سرویس مدرسه به همت شهرداری و با حمایت شورا رخ داد. امسال در بحث قیمت سرویس مدرسه با در نظر گرفتن معیشت رانندگان قیمت را به سمتی بردیم که به صلاح والدین باشد. سال قبل افزایش ۴۵ درصدی و امسال افزایش ۳۶ درصدی داشتیم.

وی ادامه داد: از اردیبهشت ماه سال جاری ثبت نام متقاضیان انجام و دریافت خدمت آغاز شد. در نیمه دوم شهریور تخصیص سرویس مدارس انجام شد. امروز به همت شرکت خودرو سرویس برای بیش از ۵۰۰۰ دانش آموز استثنایی به صورت رایگان انجام می‌شود و این خدمات به دانش آموز و در صورت نیاز همراه دانش آموز ارائه می‌شود.