مدارس مشهد و چند شهرستان خراسان رضوی امروز در نوبت عصر غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به برودت هوا و یخبندان شدید معابر فعالیت مدارس مشهد و تبادکان و چند شهرستان دیگر در استان خراسان رضوی در نوبت عصر یکشنبه ۳۰ آذرماه به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

مدارس شهرستان‌ها و مناطق باخرز، نیشابور، تربت حیدریه، فریمان، احمدآباد، قوچان، خوشاب، تربت جام در کلیه مقاطع تحصیلی در شیفت عصر به صورت مجازی فعالیت خواهند کرد.

همچنین شهرستان‌ها و مناطق رضویه و سبزوار در مقطع ابتدایی و متوسطه اول در شیفت عصر به صورت مجازی فعالیت خواهند داشت.

نواحی هفتگانه مشهد مقدس و تبادکان در مقطع ابتدایی در شیفت عصر به صورت مجازی آموزش پیگیری خواهد شد.