تعطیلی کلیه ادارات، مدارس و مراکز آموزش عالی خراسان رضوی فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس مصوبه ستاد مدیریت مصرف انرژی استان خراسان رضوی، با توجه به برودت هوا در بعضی از نقاط کشور و نیز بهمنظور مدیریت مصرف حاملهای انرژی و جلوگیری از افت فشار گاز در شبکه سراسری، ضمن تأکید بر صرفهجویی در مصرف گاز در بخشهای مختلف اداری و خانگی، بدین وسیله به اطلاع میرساند کلیه ادارات و دستگاههای اجرایی (باستثنای بخشهای امدادی، درمانی و عملیاتی)، بانکها (باستثنای شعب منتخب)، کلیه مدارس (باستثنای آزمونهای پایه ۱۱ و ۱۲)، کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (باستثنای آزمونهای دانشگاهها) در روز چهارشنبه مورخ ۱۰ دیماه ۱۴٠۴، تعطیل اعلام میشود.
مشهد- براساس مصوبه ستاد مدیریت مصرف انرژی خراسان رضوی فردا چهارشنبه ۱۰ دی ماه کلیه ادارات، مدارس و مراکز آموزش عالی استان تعطیل شد.
