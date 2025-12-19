  1. استانها
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۸

کلیه مدارس استان خراسان رضوی فردا غیرحضوری شد

مشهد- کلیه مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و آموزش عالی استان خراسان رضوی در روز شنبه مورخ ۱۴٠۴/۹/۲۹ به دلیل بارش برف و سرمای هوا غیر حضوری شد.

جلسه مشترک ستاد مدیریت بحران و ستاد مدیریت انرژی استان خراسان رضوی، بر اساس پیش‌بینی هواشناسی استان مبنی بر بارش شدید برف و سرمای هوا و یخبندان در سطح استان، تشکیل شد.

تمامی مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش (پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه) و همچنین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی در روز شنبه مورخ بیست و نهم آذرماه، غیرحضوری خواهد بود.

