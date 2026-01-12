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۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۴

کلیه مدارس خراسان رضوی ۲۳ و ۲۴ دی ماه غیرحضوری است

کلیه مدارس خراسان رضوی ۲۳ و ۲۴ دی ماه غیرحضوری است

مشهد- کلیه مدارس استان خراسان رضوی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مورخ ۲۳ و ۲۴ دی ماه، در دو نوبت صبح و بعدازظهر، غیرحضوری است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اطلاعیه آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، کلیه مدارس استان خراسان رضوی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مورخ ۲۳ و ۲۴ دی ماه، در دو نوبت صبح و بعدازظهر، غیرحضوری است.

لازم به توضیح است با توجه به غیر حضوری شدن مدارس در بیش از ۱۰ استان کشور و به منظور تضمین دسترسی مناسب کلیه دانش‌آموزان و معلمان به شاد، زمانبندی حضور کاربران در شاد به شرح ذیل اعلام می‌گردد: دوره ابتدایی: از ساعت ۸ الی ۱۱ صبح، متوسطه اول و دوم: از ساعت ۱۱ الی ۱۶ است.

رعایت زمانبندی اعلام شده برای کلیه مدارس ضروری است و دسترسی به امکانات آموزشی و ارتباطی شاد در خارج از برنامه زمانی اعلام‌شده، امکان‌پذیر نخواهد بود.

کد مطلب 6719925

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    نظرات

    • H ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      0 2
      پاسخ
      سلام.لطفا لینک دانلود نرم افزار شاد رو همین جا زیر خبر بذارید بتونیم دانلود کنیم.

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