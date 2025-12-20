مدارس ابتدایی و متوسطه اول مشهد و تبادکان فردا غیرحضوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رهنما اظهار کرد: مدارس ابتدایی و متوسطه اول نواحی هفتگانه مشهد مقدس و تبادکان در نوبت صبح، فردا یکشنبه ۳۰ آذرماه به‌صورت مجازی فعالیت خواهند کرد

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به برودت هوا و شرایط جوی حاکم بر منطقه اظهار کرد: با توجه به بارش برف، کاهش محسوس دما و یخبندان و به منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان و عوامل اجرایی مدارس، کلیه مهدکودک‌ها، مراکز پیش دبستانی و مدارس استثنایی و مدارس مقطع ابتدایی و متوسطه اول نواحی هفتگانه مشهد مقدس و تبادکان فردا یکشنبه ۳۰ آذرماه در نوبت صبح، به‌صورت مجازی فعالیت خواهند داشت.

وی از خانواده‌ها خواست ضمن همراهی با مدارس، نسبت به مراقبت از سلامت فرزندان خود و رعایت توصیه‌های ایمنی در شرایط جوی فعلی توجه ویژه داشته باشند.