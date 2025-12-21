به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مذهبی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به فرارسیدن شب یلدا به عنوان طولانیترین شب سال و یکی از کهنترین آئینهای ایرانی اظهار کرد: یلدا فرصتی برای پاسداشت خانواده، هنر و فرهنگ ایرانی است و تلاش کردیم امسال این مناسبت در پایتخت به یک تجربه فرهنگی و هنری برای شهروندان تبدیل شود.
وی با تشریح برنامههای اجراشده در سطح شهر افزود: ۲۰ المان شهری با اشعاری از حافظ در نقاط مختلف تهران نصب شده تا شهروندان در جریان عبورهای روزمره خود لحظاتی برای مشاهده و همراهی با شعر و اندیشه ایرانی داشته باشند. هدف این است که مواجهه با اشعار حافظ، فرصتی برای تأمل و لذت بردن از ادبیات فارسی فراهم کند.
مدیرعامل سازمان زیباسازی با اشاره به نقش معاونت فرهنگی سازمان اظهار کرد: معاونت فرهنگی سازمان علاوه بر اکرانهای فرهنگی، سازههای مرتبط با این ایام را تولید و در سطح شهر جانمایی کرده است تا جلوههای بصری یلدا در فضاهای شهری تقویت شود.
مذهبی ادامه داد: در کنار این اقدامات، معاونت امور مناطق سازمان زیباسازی دستورالعمل مشخصی به مناطق ۲۲ گانه ارائه داد که مطابق آن المانهای مناسبتی با نظارت مستقیم این معاونت در سطح شهر نصب شد تا هماهنگی اجرایی و هویتی طرحها حفظ شود.
وی همچنین به نقش معاونت فنی سازمان زیباسازی اشاره کرد و افزود: این معاونت اجرای سازههای نوری در سطح شهر را بر عهده داشته و نورپردازی ویژه یلدایی را بهگونهای طراحی کرده که جلوه این آئین در فضای شهری پررنگتر دیده شود.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران تأکید کرد: مجموعه این اقدامات در جهت تقویت هویت فرهنگی شهر بوده تا حضور مردم در فضاهای شهری به تجربهای معنادار، شاد و دیدنی منجر شود و یلدا نهتنها در فضای خانوادگی، بلکه در کالبد شهری نیز جریان پیدا کند.
نظر شما