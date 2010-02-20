دستور العمل اجرایی طرح استقبال از بهار به مناطق 22 گانه ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالله ملاصالحی، مدیرعامل این سازمان با بیان اینکه اسفند ماه هر سال شهرداری تهران، مطابق آداب و رسوم خانه تکانی ایرانیان، به استقبال بهار میرود و شهرتکانی میکند، گفت: سازمان زیباسازی شهر تهران به عنوان متولی زیباسازی منظر شهری، در دستورعملی، راهکارهای اجرایی طرح استقبال از بهار را در دو بخش ابلاغ کرده است.
وی با اشاره به اقدامات پیشبینی شده در دستورعمل اجرایی طرح استقبال از بهار که یک بخش آن توسط سازمان زیباسازی و بخش دیگر توسط مناطق 22 گانه اجرا میشود، گفت: سازمان زیباسازی هرسال روز 21 اسفند را روز زیباسازی نام نهاده و در آن روز از شهروندان نمونهای که در زیبایی شهر و محله خود نقش داشتهاند، تقدیر میکند.
همچنین به نفرات برگزیده مسابقه عکاسی و نقاشی که با موضوع زیباسازی و در فراخوانی از سوی این سازمان برگزار شده بود، هدایایی اهدا میشود.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، همچنین رنگ آمیزی سازههای پرتابل، طراحی31 طرح گرافیکی شاد و متنوع با موضوع بهار و نوروز، اکران 200 سازه پرتابل و بیلبردهای بزرگ در شهر با طرحهای نوروز، اکران پیامهای ویژه نوروز از طریق تلویزیونهای شهری و چاپ طرح آویز 3×1 عمودی به تعدادسه هزار تخته برای توزیع بین مناطق 22 گانه که تا تاریخ 20 اسفند به همراه CD طرح ها به مناطق تحویل داده میشود، از جمله دیگر اقدامات سازمان زیباسازی خواهد بود.
مدیرعامل سازمان زیبا سازی به اقداماتی که توسط ادارات زیباسازی مناطق 22 گانه و تحت نظارت حوزه معاونت آموزش و امور مناطق سازمان زیباسازی اجرا میشود، اشاره کرد و گفت: برگزاری روز زیباسازی، بهرهبرداری از پروژههای زیباسازی منطقه در روز زیباسازی، برپائی نمایشگاه عکس با موضوع زیباسازی، توزیع بروشور درخصوص فعالیتهای اداره زیباسازی، اجرای برنامهها و فعالیتهای نمادین متناسب با هفته زیباسازی (15- 21 اسفندماه) مانند توسعه فضای سبز در نمای شهری، شستشوی و رنگآمیزی نماها، حذف زوائد از نماها، ساماندهی بالکنها، پاکسازی برچسب و پوسترها از جدارههای شهری، پاکسازی، نظافت و رنگآمیزی گاردریلها، جداول و المانهای ترافیکی منطقه، حذف ناهنجاریهای بصری، تشویق شهروندان به پاکسازی نماها، رسیدگی به نمای ظاهری ساعتها، ساماندهی و اجرای تبلیغات فرهنگی، آذین بندی ونصب پرچمهای کتیبهای، پلاکارد و پارچههای رنگی و نصب پرچمهای جمهوری اسلامی ایران در شهر از جمله اقدامات مناطق شهرداری در دستورعمل طرح استقبال از بهار است.
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