صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرسد/ یلدا؛ شب دیدارها

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی عضو کمسیون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در سی امین جلسه شورای شهر تهران در خصوص تبلیغات شهری با تقدیر از ابتکار شهرداری گفت: اولین بار است که آیین ملی شب یلدا در تبلیغات شهری با ابیاتی از حافظ استفاده شده که تشکر می کنم و فضا را با نشاط کرده است.

این روزها فضای شهر تهران، «یلدایی» شده است؛ تصویر هندوانه های خندان و انارهای دانه دانه شده، همراه با شعرهایی از حافظ و تاکید بر دورهمی ها و کنار گذاشتن کینه ها و افزودن بر دوستی، تصویری است که این روزها برخی بیلبوردها و بنرها در سطح شهر به شهروندان ارائه می دهند.

این انتقاد همواره به سازمان زیباسازی شهر تهران و معاونت فرهنگی و اجتماعی مطرح بود که چرا به مناسبت های مختلف فضای شهری تغییری نمی کند؛ به عنوان مثال کمتر شاهد هستیم که در روز سعدی، حافظ و مولانا یا دیگر مناسبت های ایرانی- اسلامی، فضای شهر تا حدودی با بهره از اشعار این شاعران تذکری باشد بر یادآوری این روزها و درس اخلاقی باشد بر مبنای اشعار غنی و تفکرشان یا... .

شاید جای خالی همین موضوع باعث شده باشد که امسال بیلبوردهای «یلدایی» توجه اعضای شورای شهر تهران را نیز به خود جلب کند و کار به تقدیر هم برسد.

بیلبوردها و فضاهای تبلیغی که به گفته مدیر تبلیغات فرهنگی سازمان زیباسازی شهرداری، با نام «شب دیدارها» طراحی شده و قصد آن این است که مردم را از فضای مجازی به فضای حقیقی بیاورد.

بنیادهای شب یلدا

میرجلال‌الدین کزازی درباره یلدا می گوید: یلدا واژه‌ای به معنی زادن است و از این‌روی نخستین شب از دی‌ماه چنین نام گرفته که بر پایه باور ایرانیان کهن، در این شب، مهر یا میترا زاده شده است.

این استاد دانشگاه می گوید: به هر روی، ما هنوز نمادهای خورشیدی را بر خوان آیینی شب یلدا می‌بینیم که یکی از برجسته‌ترین و بنیادی‌ترین این نمادها، انار است که در رنگ و ریخت یادآور خورشید است و نماد دیگر هندوانه است.

کزازی ادامه می دهد: یلدا آیین‌های بسیاری دارد که یکی دانه‌های خشک است که به شیوه‌ای رازآلود بر خوان شب یلدا می‌نهند و ایرانیان با این دانه‌ها و آجیل، مهر را به پاس دهش‌های او به جهانیان بزرگ می‌دارند.

وی می افزاید: از سوی دیگر، شب یلدا در نخستین شب از دی‌ماه برگزار می‌شود که درازترین شب سال هم هست و در چنین شبی نیاز به خورشید و دمیدن آن بیش از هر زمان دیگری جان‌ها را برمی‌انگیزد و به شور می‌آورد.

کزازی ادامه می دهد: از این‌روی ایرانیان می‌کوشند این شب را با دمیدن خورشید به شیوه‌های گوناگون زنده بدارند که نشستن بر خوان شب یلدا، یکی از این آیین‌هاست.

مردم تهران غمگین هستند

حسین وجودی، مدیر تبلیغات فرهنگی سازمان زیباسازی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمپین شب دیدارها عنوان کرد: تلاش ما ارتقاء فضای بصری شهر تهران است و در این زمینه کمپین های مشارکتی بسیاری با نهادها و دستگاه های مختلف برگزار کردیم که شهر سلامت و همه واقف باشیم، از جمله این تلاش هاست.

وی افزاید: آخرین کمپین ما شب یلداست؛ یکی از نکاتی که جامعه شناسان و روانشناسان تاکید می کنند این است که تهران شهر غمگینی است. آمارها می گویند که به دلایل مشکلات عمدتا اقتصادی مردم غمگین هستند.

وجودی گفت: ما در این کمپین بر سه نکته تاکید کردیم؛ یکی از اهداف اصلی ما در این کمپین که اسمش را شب دیدارها گذاشتیم بر تقویت سنت های حسنه است. این روزها مردم عمدتا درگیر شبکه های اجتماعی هستند و دیدارها را فراموش کرده اند. تلاش ما در تبلیغاتمان این است که برای یک شب هم که شده شهروندان به جای فضای مجازی به فضای حقیقی بیایند و از دیدار و نشست با هم لذت ببرند.

مدیر تبلیغات فرهنگی سازمان زیباسازی شهرداری تهران افزود: دو حوزه دیگر مورد تاکید ما، ایجاد فضای شاد در این شب و یادآوری حافظ خوانی است که متاسفانه فراموش شده است. اگر نگاهی به بیلبوردهای سطح شهر بیندازید، در می یابید که تاکید ما بر این سه محور بوده است.

مشکلی بابت کمیت محصول نداریم

اما جدا از فضای شهری، یکی دیگر از موضوعاتی که دغدغه شهروندان محسوب می شود، بحث خرید شب یلداست؛ خریدی که شهروندان قطعا بر دو موضوع کیفیت و قیمت آن تاکید دارند.

عبدالحسین رحیمی مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شب یلدا گفت: ما برای شب یلدا چند راهکار را مدنظر قرار داده ایم، در گام اول نشست هایی را با بهره برداران داشتیم که ذخیره سازی مناسب برای این شب صورت بگیرد.

وی توضیح داد: ما خوشبختانه امسال مشکلی بابت کمیت محصول نداریم. شاید تنها میوه ای که احتمال اندک برای کمبود آن در بازار وجود داشته باشد، انار است که آن هم به دلیل سرمازدگی در ساوه و محدودیت خرید انار از این منطقه بوده است. با این حال ما این کمبود را با انار جنوب جبران کردیم.

رحیمی ادامه داد: هندوانه جنوب هم به میزان کافی در بازار هست و محدودیتی برای مرکبات و سیب قرمز نداریم.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار با اشاره به گام دوم گفت: از سوی دیگر تلاش کردیم ساعات کار میادین میوه و تره بار را افزایش دهیم. ما حدودا دو ساعت در روزهای اخیر به ساعت کاری اضافه کردیم تا همه مردم فرصت خرید داشته باشند.

رحیمی بحث نظارت را گام سوم خواند و گفت: ما نظارت ویژه ای روی قیمت محصولات خواهیم داشت. قیمت تابع عرضه و تقاضاست اما ما از امروز (سه شنبه) قیمت ها را نهایی می کنیم و پس از مشخص شدن نرخ، قیمت در همه ۲۴۴ بازار ما یکسان خواهد بود.

وی با تاکید بر این مطلب که قیمت موجود در بازارهای میوه و تره بار با قیمت سطح شهر یکی نیست، گفت: جلسه قیمت گذاری با حضور نماینده شورای شهر، وزارت اقتصاد، وزارت کشاورزی و نماینده بهره برداران مشخص می شود.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار تاکید کرد: امروز آجیل و خشکبار نرخ می گیرد و قیمت تا پایان شب یلدا ثابت می ماند و اینگونه نیست که قیمت در ساعات پایانی شب یلدا افزایش داشته باشد.

میوه های عرضه شده درجه کیفی دارد

رحیمی در پاسخ به این سوال که بسیاری از هندوانه ها که در شب یلدا عرضه می شوند، کیفیت مطلوبی ندارند، گفت: واقعیت این است که برخی میوه ها مربوط به فصل گرم سال هستند لذا برخی از میوه هایی که عرضه می شود انباری و سردخانه ای است.

وی گفت: ما برای شب یلدا هندوانه های باکیفیتی نیز داریم که از مزارع جنوب کشور تامین می شود، برخی از هندوانه ها هم سردخانه ای است، این دو محصول از هم مجزا هستند و نرخ آنها نیز متناسب با کیفیت آنهاست ضمن اینکه در بازار هم این محصولات کاملا تفکیک شده اند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار ادامه داد: میزان فروش ما در روزهای منتهی به شب یلدا بسیار متفاوت تر از روزهای عادی است در این روزها تقاضا بسیار زیاد می شود و همین موضوع نیاز به کنترل ویژه دارد تا بازار سیاه پیش نیاید، ما با توجه به ذخیره سازی هایی که صورت گرفته می توانیم از هم اکنون ادعا کنیم که کمبودی در ارائه محصولات وجود نخواهد داشت.