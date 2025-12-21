گام نو برق تبریز در دنیای هوش مصنوعی با سامانه بومی«خودگو»

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فرج نیا روز یکشنبه با اشاره به تبدیل هوش مصنوعی به یکی از ارکان اصلی تحول در دنیای دیجیتال و نقش کلیدی آن در بهینه سازی فرایندها و کاهش هزینه‌ها، اظهار کرد: صنعت برق و به تبع آن شرکت توزیع نیروی برق تبریز نیز از این امر مستثنا نبوده و در راستای بهره مندی از هوش مصنوعی برای بهبود ارتباط با مشترکان کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش بهره‌وری گام‌های مؤثری برداشته است.

وی با بیان اینکه به منظور بهره گیری از فناوری‌های هوش مصنوعی سامانه هوشمند اطلاع‌رسانی و وصول مطالبات «خودگو» مبتنی بر هوش مصنوعی در مجموعه برق تبریز راه اندازی شده است و این اقدام گامی مهم در مسیر تحول دیجیتال و ارتقای کیفیت خدمات به مشترکان است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با اشاره به قابلیت‌های فناورانه این سامانه اظهار کرد: سامانه خودگو با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین الگوریتم‌های تبدیل متن به گفتار و مدل‌های نوین هوش مصنوعی، امکان برقراری تماس‌های خودکار و همزمان با مشترکان را فراهم می‌کند. این سامانه قادر است هر نوع متن و متغیر اطلاعاتی را به‌صورت هوشمند پردازش کرده و با گویش‌های مختلف به صوت تبدیل کند.

وی یکی از مزایای کلیدی این سامانه را کاهش چشمگیر هزینه‌های سازمانی دانست و افزود: تجربه نشان داده است که استفاده گسترده از پیامک برای اطلاع‌رسانی قبوض برق، علاوه بر هزینه بالا، اثربخشی مطلوبی ندارد. سامانه خودگو با تماس‌های هوشمند و هدفمند، اطلاع‌رسانی دقیق‌تر و تعامل مؤثرتری با مشترکان ایجاد می‌کند.

فرج نیا تشریح کرد: یکی از نقاط قوت خودگو، یکپارچگی کامل سامانه معاونت فروش و خدمات مشترکین است. این سامانه به‌صورت خودکار اطلاعات مشترکان را از نرم افزار بیلینگ دریافت و به‌روزرسانی می‌کند و از نظر فنی آمادگی اتصال به سایر سامانه‌های سازمانی را نیز دارد.

وی ادامه داد: استفاده از مدل‌های دقیق و رسمی در تبدیل متن به صوت، سرعت بالای تماس‌ها را تضمین می‌کند و در عین حال امکان شخصی‌سازی تماس‌ها برای هر مشترک از طریق تعریف متغیرهای مختلف فراهم شده است. این موضوع نقش مهمی در افزایش اثربخشی ارتباطات دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز بیان کرد: از دیگر قابلیت‌های سامانه خودگو به یادگیری از خطاهای احتمالی، به‌روزرسانی خودکار مدل‌ها، ارائه گزارش‌های دقیق از تماس‌های موفق و ناموفق، مدیریت کاربران و تعریف پنل‌های کاربری متنوع است.

وی اضافه کرد: همچنین امکان راه‌اندازی IVR سازمانی به‌صورت پویا و بدون نیاز به کدنویسی، مدیریت گزارش‌های سیستم و ارتقای سطح خدمات‌دهی به مشترکان از ویژگی‌های متمایز این سامانه است.

فرج نیا خاطرنشان کرد: راه‌اندازی سامانه هوش مصنوعی خودگو در مجموعه برق تبریز، نشان‌دهنده حرکت جدی سازمان‌ها به سمت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است و نقش مؤثری در بهبود تجربه مشترکان، افزایش بهره‌وری و تحقق تحول دیجیتال ایفا خواهد کرد.