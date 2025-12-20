به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست، روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، با تأکید بر ضرورت بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی استان، گفت: تفویض اختیار برای واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از جمله مطالبات مطرح شده از سوی استان بود که خوشبختانه دکتر پزشکیان و دولت به این موضوع اعتقاد جدی دارند.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه ظرفیت و قابلیت‌های آذربایجان شرقی فراتر از وضعیت فعلی است، افزود: اتاق بازرگانی، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت باید با برنامه‌ریزی های جدی، زمینه استفاده از این ظرفیت را فراهم کنند؛ چرا که آذربایجان شرقی این توان را دارد که استان‌های شمالغرب کشور را در حوزه واردات کالاهای اساسی پوشش دهد.

سرمست تسهیل واردات کالاهای اساسی را ضروری دانست و اظهار کرد: باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود که آذربایجان شرقی به مرکزی برای واردات این کالاها تبدیل شود و دستگاه‌های اجرایی نهایت تلاش خود را برای استفاده حداکثری از این ظرفیت به کار گیرند.

وی همچنین بر تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید کنندگان از گمرکات استان تأکید کرد و گفت: ترخیص این کالاها باید بر اساس مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با سرعت بیشتری انجام شود.

وی ارائه گزارش اجرای مصوبات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی توسط دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و افزود: این گزارش‌ها باید در جلسات شورا ارائه شود تا در صورت وجود هرگونه مانع یا خلل، برای رفع آن تصمیم گیری و اقدام لازم صورت گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین خواستار ارائه بسته پیشنهادی درباره هزینه قبوض برق واحدهای صنعتی شد و گفت: اتاق بازرگانی، شرکت برق، سازمان صمت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط با همفکری یکدیگر، بسته پیشنهادی خود را در قالب مصوبه شورای گفت وگو ارائه کنند.

سرمست با اشاره به پروژه انتقال آب ارس، این طرح را جزو پروژه‌های استراتژیک استان دانست و افزود: اجرای این پروژه با مشارکت دولت و بخش خصوصی، اثری ماندگار برای استان خواهد داشت و تسریع در اجرای آن به صورت جدی در دستور کار مدیریت استان قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، فعالیت و تحرکات بخش خصوصی در شرایط سخت و دشوار کنونی را ستودنی خواند و گفت: تلاش فعالان اقتصادی در این شرایط قابل تقدیر است و نقش مهمی در پویایی اقتصاد استان دارد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به سفر وزرا و مقامات دولتی به استان، اظهار کرد: این سفرها حرکتی مهم است و مصوبات قابل توجهی در حوزه‌های مختلف به همراه دارد. ما با سفرهای تشریفاتی موافق نیستیم و تأکید شده تا مدیران اجرایی دستگاه‌ها از وزرا و مقامات مطالبه گری داشته باشند و نتایج و مصوبات سفرها را پیگیری کرده و گزارش آن را به افکار عمومی ارائه دهند تا روح امید و تحرک در استان زنده بماند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به کسب رتبه برتر حوزه سرمایه گذاری از سوی این استان در بین استان‌های کشور، گفت: کسب این رتبه حاصل همکاری و هم افزایی همه دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است.

سرمست با بیان اینکه این موفقیت نتیجه کار جمعی و تعامل سازنده میان دولت، دستگاه قضائی و نظارتی و فعالان اقتصادی است، تصریح کرد: این رتبه در شرایط سخت اقتصادی و وضعیتی که جامعه با مشکلات عدیده ای مواجه است نشان از تحرک بالا در فعالیت‌های اقتصادی در استان است.