۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۵

با حضور استاندار آذربایجان شرقی؛

مدرسه زنده‌یاد مهرداد فرشباف رشیدی افتتاح شد

مدرسه زنده‌یاد مهرداد فرشباف رشیدی افتتاح شد

تبریز- مدرسه ۱۲ کلاسه زنده‌یاد مهرداد فرشباف رشیدی روز شنبه با حضور استاندار آذربایجان شرقی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مدرسه در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۷۵۰ مترمربع زیربنا و یک‌هزار و ۱۰۰ مترمربع محوطه‌سازی و با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان احداث شده است.

این پروژه آموزشی با مشارکت اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی و توسط خانواده مرحوم مهرداد فرشباف رشیدی ساخته شده و در راستای توسعه فضاهای آموزشی استاندارد به بهره‌برداری رسیده است.

مدرسه زنده‌یاد مهرداد فرشباف رشیدی از جمله مدارس سازگار با محیط زیست به شمار می‌رود و با نصب پانل‌های خورشیدی، امکان تولید ۲۰ کیلووات برق را دارد که گامی مهم در جهت استفاده از انرژی‌های پاک و کاهش مصرف انرژی محسوب می‌شود

این مدرسه با داشتن ویژگی‌هایی دیگری همچون سیستم جمع کننده و استفاده مجدد از آب باران و برف، گلخانه و روش‌های دیگر صرفه جویی و استفاده بهینه از انرژی به عنوان اولین مدرسه سازگار با محیط زیست نامیده شده است.

