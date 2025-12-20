به گزارش خبرگزاری مهر، این مدرسه در زمینی به مساحت یکهزار و ۷۵۰ مترمربع زیربنا و یکهزار و ۱۰۰ مترمربع محوطهسازی و با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان احداث شده است.
این پروژه آموزشی با مشارکت ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی و توسط خانواده مرحوم مهرداد فرشباف رشیدی ساخته شده و در راستای توسعه فضاهای آموزشی استاندارد به بهرهبرداری رسیده است.
مدرسه زندهیاد مهرداد فرشباف رشیدی از جمله مدارس سازگار با محیط زیست به شمار میرود و با نصب پانلهای خورشیدی، امکان تولید ۲۰ کیلووات برق را دارد که گامی مهم در جهت استفاده از انرژیهای پاک و کاهش مصرف انرژی محسوب میشود
این مدرسه با داشتن ویژگیهایی دیگری همچون سیستم جمع کننده و استفاده مجدد از آب باران و برف، گلخانه و روشهای دیگر صرفه جویی و استفاده بهینه از انرژی به عنوان اولین مدرسه سازگار با محیط زیست نامیده شده است.
نظر شما