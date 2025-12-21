افتتاح نمایشگاه عکس جشنواره تئاتر «شهر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی جشنواره، محمدباقر اعلمی، رئیس سازمان فرهنگی_هنری شهرداری تهران در دومین روز برگزاری هفتمین جشنواره تئاتر «شهر»، نمایشگاه عکس این رویداد هنری را در گالری تابستان خانه هنرمندان ایران افتتاح کرد.

محمد خراسانی‌زاده معاون امور هنری این سازمان، امین اشرفی دبیر جشنواره، مهدی آشنا مدیر بخش عکس و پوستر این رویداد هنری، محمود جلالی مدیر اداری-مالی جشنواره و ناصر آویژه دیگر حاضران در مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» بودند.

مهدی آشنا مدیر بخش عکس هفتمین جشنواره تئاتر شهر طی توضیحاتی کوتاه درباره روند انتخاب عکس‌های این رویداد گفت: عکس‌های حاضر در این دوره‌ی جشنواره از سال ۱۳۹۶ تا کنون است. ما در فراخوان جشنواره تلاش کردیم تا این فاصله تقریبا هشت ساله در برگزاری دوره ششم تا هفتم را در بخش عکاسی و پوستر به هم وصل کنیم.

وی با اشاره به محتوای آثار ادامه داد: محتوای آثار نیز در مورد شهر تهران یا اساطیر و مشاهیر ایرانی و ملی چون حافظ، مولانا، پروین اعتصامی یا شخصیت‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و همچنین آداب و رسوم دینی و ملی ما در سراسر کشور است.

دومین روز جشنواره در بخش دیگرگونه‌های اجرایی میزبان نمایش‌های «وانت پردردسر» به کارگردانی مارال ایزدبخش در ایوان انتظار مترو میدان ولیعصر (عج)، «خم بازی غلام تنبل» به کارگردانی افشین قاسمی در پلازای میدان هفت تیر، «جشن شب یلدا» به کارگردانی علی جباری در خانه هنرمندان ایران، «زیرانداز» به کارگردانی پرنیا عسگری در فرهنگسرای اندیشه، «مبارک بچه پامنار» به کارگردانی محمود دهقان‌هراتی در فرهنگسرای بهاران، «جنگ نام دیگر تو بود» به کارگردانی علیرضا امین‌مظفری در فرهنگسرای اشراق بود.

نمایش «منهای تهران» با طراحی و اجرای بهمن عباسپور نیز در تماشاخانه‌ ایرانشهر میزبان مخاطبان شد.

«پدر و پسر» به کارگردانی رحمت امینی، «شازده کوچولو» به کارگردانی عبدالرضا یعقوبی و «اوکاپی» به کارگردانی زهرا ناظری نیز از آثار بخش ویژه کودک و نوجوان این دوره از جشنواره در دومین روز اجرای این رویداد هنری بودند.

در بخش تئاتر صحنه‌ای هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» نیز نمایش‌های «مانتیکور» به کارگردانی مهدی موسی‌خانی در سالن انتظامی خانه هنرمندان ایران، «ما بچه نداریم» به کارگردانی حسن حبیب‌زاده در سالن ناظرزاده کرمانی و «چند سال پیش» به کارگردانی مهرداد ضیایی در سالن سمندریان تماشاخانه‌ ایرانشهر میزبان نگاه تماشاگران شدند.

هفتمین دوره این جشنواره به دبیری امین اشرفی از ۲۸ آذر تا ۳ دی‌ ۱۴۰۴ در تهران درحال برگزاری است.