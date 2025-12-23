سیروس همتی کارگردان نمایش «وی‌ لا» که با این اثر در بخش مهمان هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» حضور دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره داستان نمایش توضیح داد: «وی‌ لا» داستان خانواده‌ای است که قرار است تعطیلات خود را در ویلایی در شمال کشور سپری کنند که ناگهان اتفاقی تمام برنامه‌های آنها را تغییر داده و چالش‌هایی برایشان ایجاد می‌کند.

این بازیگر و کارگردان درباره برگزاری دوباره این جشنواره پس از چند سال وقفه گفت: جشنواره تئاتر «شهر» دست‌کم ۸ سال بود که چراغش خاموش مانده بود و به‌نظر من روشن شدن دوباره آن جای تبریک دارد. این موضوع را هم به آقای امین اشرفی دبیر جشنواره عرض کردم و هم در برنامه‌ای که با کارگردانی آقای نیما دهقان برگزار شد، به آن اشاره داشتم.

وی ادامه داد: همین که در شرایط فعلی هنر و اقتصاد که به‌وضوح افول تئاتر احساس می‌شود، ۵۰ گروه نمایشی دور هم جمع شده‌اند، اتفاق بسیار مهمی است. این گردهمایی هم جنبه حرفه‌ای دارد و هم نوعی قدردانی از هنرمندان است. از سوی دیگر، همین جشنواره بهانه‌ای می‌شود برای ارتزاق گروه‌ها چرا که کمک‌هزینه‌ها و جوایزی که در نظر گرفته شده، می‌تواند تا حدی التیام‌بخش مشکلات اقتصادی گروه‌های مختلف، به‌ویژه گروه‌های حاضر در بخش مسابقه باشد.

همتی با اشاره به کیفیت برگزاری جشنواره پس از وقفه‌ای طولانی اظهار کرد: معمولاً وقتی جشنواره‌ای بعد از ۸ سال دوباره راه‌اندازی می‌شود، انتظار می‌رود در دوره اول آن‌چنان سرپا نباشد اما وقتی شنیدم بیش از ۱۲۰۰ متن به دبیرخانه ارسال شده و بخش‌های متنوعی از جمله کودک و نوجوان، صحنه‌ای، بخش مهمان یا ویژه در جشنواره تعریف شده است، واقعاً به این نتیجه رسیدم که با اتفاق بزرگی روبه‌رو هستیم.

این کارگردان درباره حضور خود با نمایش «وی‌ لا» در بخش مهمان جشنواره توضیح داد: من هم با نمایش «وی‌لا» در بخش ویژه حضور دارم و امیدوارم این حضور به اجرای عمومی اثر منجر شود. درخواست من، به‌عنوان کوچک‌ترین عضو این جشنواره، از آقای اشرفی که هم دبیر جشنواره هستند و هم مدیریت تماشاخانه ایرانشهر را برعهده دارند، این است که با فراهم شدن امکان اجرای عمومی برای برخی آثار از جمله «وی‌لا» خستگی ما از تن‌مان دربرود. واقعیت این است که هرچقدر هم تبلیغ کنیم و مخاطب دعوت کنیم، ۲ اجرا بسیار کم است.

وی افزود: امیدوارم با اجرای عمومی و اجراهای بیشتر، هم گروه‌ها به اهداف‌شان برسند و هم جشنواره بتواند تأثیر عمیق‌تری بر مخاطبان بگذارد. به‌خصوص در شهری مثل تهران که یک کلان‌شهر است و در زیر پوست آن اتفاقات فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی فراوانی جریان دارد.

همتی با تأکید بر نقش تئاتر در فرهنگسازی شهری گفت: بخش مهمی از فرهنگسازی شهری به تئاتر بازمی‌گردد. وقتی موضوع جشنواره، خودِ تهران و مسائل شهری است، تماشاگر به‌طور غیرمستقیم شاهد طرح معضلات، نقدهای اجتماعی و سیاسی می‌شود و این اتفاق بسیار ارزشمند است.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت تدوین یک اساسنامه ثابت برای جشنواره تئاتر «شهر» بیان کرد: بارها گفته‌ام و باز هم تکرار می‌کنم که این جشنواره به یک منشور یا اساسنامه مشخص نیاز دارد. اگر چنین سندی تصویب شود، با تغییر مدیران، شهرداران یا مسئولان ذی‌ربط، جشنواره دچار وقفه یا تعطیلی نمی‌شود. همان‌طور که در بانک‌ها، با تغییر مدیر، منشور اخلاقی و سیاست کلی مجموعه تغییر نمی‌کند.

این هنرمند در پایان با اشاره به ترکیب شرکت‌کنندگان و داوران جشنواره، عنوان کرد: وقتی جدول برنامه جشنواره را نگاه می‌کنم و نام هنرمندانی را می‌بینم که هرکدام در بخش‌های مختلف وزنه‌ای محسوب می‌شوند، احساس خوبی دارم. همچنین شنیدن اسامی داوران باعث خوشحالی من شد؛ داورانی که دست‌کمی از داوران جشنواره‌های ملی و بین‌المللی ندارند. به‌نظر من جشنواره تئاتر «شهر» بعد از ۸ سال، شروع خوبی داشته و امیدوارم این مسیر با تدوین اساسنامه و با تأکید بر اجرای عمومی آثار، به‌صورت مستمر ادامه پیدا کند.

نمایش «وی‌ لا» به نویسندگی و کارگردانی سیروس همتی در بخش مهمان هفتمین جشنواره تئاترشهر حضور دارد.

علی برجی، مسعود ترابی، بیتا عالمی، نگین عبادی، افشین غیاثی، آروشا غیاثی، مریم کاظمی، معصومه محمدی، طیبه نیک آزاد و سیروس همتی گروه بازیگران این نمایش را تشکیل می‌دهند.