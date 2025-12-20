در نخستین روز از هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی جشنواره، نخستین روز از هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» با حضور مدیران هنری و در میان استقبال مخاطبان میزبان ۱۲ اجرا در سه بخش نمایش‌های صحنه‌ای، کودک و نوجوان و دیگرگونه‌های اجرایی بود.

در این روز محمد خراسانی‌زاده، معاون امور هنری شهرداری تهران و رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی در پردیس تئاتر تهران از روند برگزاری اولین روز جشنواره بازدید کرده و به تماشای آثار نمایشی اجرا شده در این پردیس نشستند.

همچنین، امین اشرفی، دبیر جشنواره نیز با حضور در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تماشاگر هنرنمایی گروه‌های نمایشی مستقر در کانون بود.

در بخش تئاتر کودک و نوجوان جشنواره؛ نمایش‌های «بازیگر سایه‌ها» به نویسندگی و کارگردانی امیر فرزان دهنوی در سالن استادمحمد و نمایش «برفک و تخت یخی» به نویسندگی فاطمه میرشجاعی با کارگردانی حسین قاسمی‌هنر در سالن رشیدی پردیس تئاتر تهران روی صحنه رفتند.

در این بخش همچنین، نمایش‌های «بچه نهنگ» به نویسندگی زیبا برجی فلاح با کارگردانی احسان مجیدی در سالن بوستان و نمایش «آهای کوزه، کجا؟ کجا؟» به نویسندگی و کارگردانی مهدی مقیمی‌اسفندآبادی در سالن گلستان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میزبان تماشاگران شدند.

نخستین روز جشنواره در بخش تئاتر صحنه‌ای نیز میزبان آثار نمایشی «سوگ» به نویسندگی سهیل امیرشریفی و کارگردانی پانیذ برزعلی در سالن انتظامی خانه هنرمندان ایران، «یحتمل بازیگر نقش اول زن» به نویسندگی و کارگردانی حسین امتی در سالن ناظرزاده کرمانی و «۹۱» به نویسندگی مهدی تاج‌الدین و کارگردانی آرش دادگر در سالن سمندریان تماشاخانه‌ ایرنشهر بود.

همچنین در این روز مخاطبان تماشاگر ۵ اجرا در بخش دیگرگونه‌های اجرایی هفتمین جشنواره تئاتر شهر بودند.

نمایش‌های «ایراندخت» به نویسندگی مصطفی کولیوندی با کارگردانی آدینه رحیم‌نژاد در پلازای میدان هفت تیر، «جنگ نام دیگر تو بود» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا امین مظفری در خانه هنرمندان ایران، «ققنوس» به نویسندگی مشترک مرتضی اسدی‌مرام و حسین نادری با کارگردانی حسین نادری در فرهنگسرای خاوران، «حکم پهلوانی» به نویسندگی و کارگردانی فاطمه غیبی در فرهنگسرای خاتم و «منهای تهران» با طراحی و اجرای بهمن عباسپور اثر اجرا شده در بخش ویژه «تهران شهر ایستاده» در تماشاخانه‌ ایرانشهر، عناوین آثار بخش دیگرگونه‌های اجرایی جشنواره بود که با هدف گسترش تئاتر در فضاهای شهری شهروندان را مهمان تئاتر کرد.

هفتمین دوره این جشنواره به دبیری امین اشرفی از ۲۸ آذر تا ۳ دی‌ ۱۴۰۴ در تهران درحال برگزاری است.