۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴

سرقت ۲۳ میلیاردی طلا با کپی کلید خانه

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق ۲۳ میلیاردی طلا که با کپی کلید خانه سرقت کرده بود،خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت اظهار کرد: با گزارش شخصی به کلانتری ۱۳۹ مرزداران مبنی سرقت ۲۳ میلیارد ریال طلا و جواهر از منزلش، تیم عملیات برای بررسی موضوع به محل گزارش شده اعزام شدند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: مالباخته اظهار داشته که ساعاتی در منزل نبوده و پس از برگشت متوجه سرقت شده که در ادامه تحقیقات فنی و بازرسی از محل سرقت، مأموران متوجه شدند هیچ گونه تخریب و اعمال زوری برای ورود به منزل صورت نگرفته است.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: با توجه به شرایط و بازجویی‌های صورت گرفته مأموران، اظهارات ضد و نقیض یک از افراد نزدیک به مالباخته مأموران انتظامی را به خود مشکوک کرده و پس از بازجویی‌های تخصصی به جرم خود اعتراف کرد.

وی افزود: پس از انتقال متهم به کلانتری و اعتراف به جرایم خود اظهار داشت پس از جلب اعتماد مالباخته با سوءاستفاده از غفلت وی اقدام به کپی برداری از کلید منزل مالباخته کرده و مطلع بودن از نبود وی در منزل اقدام به سرقت طلا و جواهرات کرده است.

وی بیان داشت: متهم پس از عودت طلا و جواهرات مسروقه که ارزش ۲۳ میلیارد ریالی داشته به مالباخته و شکایت وی راهی دادسرا شد.

سرهنگ افشار به شهروندان توصیه کرد: تا حد امکان اموال گرانبها و ارزشمند خود را در خانه نگهداری نکنند و محل نگهداری آنها را نیز با افراد غریبه در میان نگذارند تا از وقوع چنین سرقت‌هایی جلوگیری کنند.

