سرقت ۲۳ میلیاردی طلا با کپی کلید خانه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت اظهار کرد: با گزارش شخصی به کلانتری ۱۳۹ مرزداران مبنی سرقت ۲۳ میلیارد ریال طلا و جواهر از منزلش، تیم عملیات برای بررسی موضوع به محل گزارش شده اعزام شدند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: مالباخته اظهار داشته که ساعاتی در منزل نبوده و پس از برگشت متوجه سرقت شده که در ادامه تحقیقات فنی و بازرسی از محل سرقت، مأموران متوجه شدند هیچ گونه تخریب و اعمال زوری برای ورود به منزل صورت نگرفته است.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: با توجه به شرایط و بازجویی‌های صورت گرفته مأموران، اظهارات ضد و نقیض یک از افراد نزدیک به مالباخته مأموران انتظامی را به خود مشکوک کرده و پس از بازجویی‌های تخصصی به جرم خود اعتراف کرد.

وی افزود: پس از انتقال متهم به کلانتری و اعتراف به جرایم خود اظهار داشت پس از جلب اعتماد مالباخته با سوءاستفاده از غفلت وی اقدام به کپی برداری از کلید منزل مالباخته کرده و مطلع بودن از نبود وی در منزل اقدام به سرقت طلا و جواهرات کرده است.

وی بیان داشت: متهم پس از عودت طلا و جواهرات مسروقه که ارزش ۲۳ میلیارد ریالی داشته به مالباخته و شکایت وی راهی دادسرا شد.

سرهنگ افشار به شهروندان توصیه کرد: تا حد امکان اموال گرانبها و ارزشمند خود را در خانه نگهداری نکنند و محل نگهداری آنها را نیز با افراد غریبه در میان نگذارند تا از وقوع چنین سرقت‌هایی جلوگیری کنند.