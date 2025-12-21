عاملان حمله به کادر درمان یک درمانگاه در گلپایگان روانه زندان شدند

سرهنگ علی‌اصغر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار کرد: دو نفر از مراجعان یک درمانگاه در شهرستان گلپایگان، هنگام مراجعه برای دریافت خدمات درمانی، از سوی کادر درمان و با هدف پیشگیری از سرایت بیماری به سایر بیماران، ملزم به استفاده از ماسک شدند.

وی افزود: این افراد پس از تذکر کادر درمان، درمانگاه را ترک کردند اما دقایقی بعد با در دست داشتن بیل به محل بازگشتند و به کادر درمان حمله کرده و آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان تصریح کرد: بلافاصله پس از اطلاع پلیس از وقوع این درگیری، شناسایی و دستگیری عاملان این اقدام مجرمانه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی با تاکید بر اینکه مأموران پلیس با هماهنگی مقام محترم قضائی و در یک اقدام سریع و مقتدرانه، هر دو متهم را شناسایی و دستگیر کردند و این افراد پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، گفت: با تصمیم مقام قضائی و صدور قرار قانونی مناسب، متهمان روانه زندان شدند.

سرهنگ محمدی با تأکید بر حمایت قاطع پلیس از کادر درمان اظهار کرد: هرگونه توهین، تهدید یا تعرض به کارکنان مراکز درمانی خط قرمز پلیس است و با عاملان چنین رفتارهایی برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.