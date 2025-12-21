دستگیری ۵۸۰ اوباش و توقیف ۶۹۵ وسیله نقلیه متخلف در غرب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده، صبح یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای هفتمین مرحله طرح امنیت اجتماعی در شش شهرستان این منطقه خبر داد و گفت: در جریان این طرح، ۵۸۰ نفر از اراذل و اوباش و افراد حامل سلاح سرد دستگیر و ۶۹۵ دستگاه وسیله نقلیه فاقد پلاک یا پلاک مخدوش توقیف شد.

علیزاده با اعلام این خبر اظهار داشت: هفتمین مرحله طرح برخورد با اراذل و اوباش، حاملان سلاح سرد و همچنین وسائط نقلیه فاقد پلاک یا پلاک مخدوش، با هماهنگی مراجع قضائی، ۲۶ آذرماه در شهرستان‌های تابعه غرب استان تهران به اجرا درآمد.

وی افزود: در اجرای این طرح که طی ۲۴ ساعت گذشته انجام شد، ۵۸۰ نفر از اراذل و اوباش و افراد حامل سلاح سرد دستگیر و به مقرهای انتظامی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به کشفیات این طرح تصریح کرد: از متهمان دستگیرشده، ۶۲۳ تیغه سلاح سرد، ۲ قبضه سلاح گرم و بیش از ۱۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد و همچنین ۸۴ نفر از قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر نیز دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در بخش دیگری از این طرح، ۱۹۵ دستگاه خودرو و ۳۷۱ دستگاه موتورسیکلت متخلف و دارای پلاک مخدوش توقیف و ۱۸ دستگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی نیز کشف شد.

سرهنگ علیزاده با بیان اینکه برخورد با وسائط نقلیه فاقد پلاک و پلاک مخدوش به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد، گفت: در همین راستا، ۳۹۰ دستگاه موتورسیکلت و ۳۰۵ دستگاه خودروی فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

وی همچنین از پاکسازی ۲۳ پاتوق اراذل و اوباش در شهرستان‌های غرب استان تهران خبر داد و افزود: در این عملیات، ۷۳ واحد صنفی و قهوه‌خانه متخلف که به عنوان پاتوق این افراد فعالیت می‌کردند، با هماهنگی قضائی پلمب شد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران در پایان با تأکید بر تداوم اجرای این طرح‌ها خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با هنجارشکنان اجتماعی و رانندگان متخلف به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد و اجرای این طرح‌ها نقش مؤثری در ارتقای امنیت اجتماعی و کاهش جرایم خواهد داشت.