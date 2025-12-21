به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه عملیاتی و سازوکار اجرایی حمایت از تولیدات فرهنگی محیط‌زیستی تدوین و برای طی مراحل قانونی ارائه شد.

محمد مدادی رئیس مرکز آموزش محیط‌زیست و تربیت محیط‌بان، گفت: بر اساس بند «ب» ماده ۷۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، شرکت‌های دولتی مکلف‌اند یک درصد از هزینه‌های جاری خود را به منظور هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی در حوزه‌های مختلف از جمله محیط‌زیست اختصاص دهند.

وی افزود: در همین راستا، ماده (۸) آئین‌نامه اجرایی این بند که به تصویب هیئت وزیران رسیده و ابلاغ شده است، حوزه محیط‌زیست را به‌عنوان یکی از موضوعات ۱۴ گانه مشمول این ماده، تعریف کرده است.

مدادی با اشاره به ماده (۶) آئین‌نامه اجرایی تصریح کرد: بهره‌مندی از اعتبارات این فصل منوط به ارائه برنامه عملیاتی توسط دستگاه‌های متولی و اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور است.

وی افزود: بر همین اساس، برنامه عملیاتی محیط‌زیست شامل چارچوب کلی برنامه، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی، متن و فرم‌های فراخوان، قالب خلاصه پیشنهادها، فرآیند اجرا و شاخص‌های ارزیابی تدوین و جهت تأیید به مرجع قانونی ارائه شده است.

رئیس مرکز آموزش محیط‌زیست و تربیت محیط‌بان خاطرنشان کرد: با توجه به اهداف و رویکرد این آئین‌نامه که اجرای آن را مبتنی بر بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای مردمی می‌داند، سازمان حفاظت محیط‌زیست در نظر دارد از تمامی ظرفیت‌های مردمی در حوزه‌های مختلف فرهنگ عمومی و تخصصی محیط‌زیست برای ارتقای فرهنگ محیط‌زیستی جامعه و استفاده حداکثری از این فرصت قانونی بهره‌مند شود.

وی همچنین از انتشار نخستین فراخوان دریافت پروژه‌های پیشنهادی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: درخواست درج نام سازمان حفاظت محیط‌زیست در جدول دستگاه‌های متولی ذیل قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز ارائه شده و در دست پیگیری است.