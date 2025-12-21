امید حاجتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به مشکلات زیست‌محیطی ناشی از عملکرد چند دهه گذشته اظهار کرد: اگر قانون هوای پاک به طور کامل اجرا می‌شد، امروز با این حجم از آلودگی هوا مواجه نبودیم.

وی ادامه داد: در این قانون ۱۳ دستگاه اجرایی مسئولیت دارند و سازمان حفاظت محیط‌زیست نقش ناظر و حاکمیتی دارد؛ هرچند در گذشته نظارت با جدیت کافی دنبال نشده بود. حالا با جدیت بیشتری پیگیری می‌کنیم و در برنامه هفتم توسعه، حکمی پیشنهاد دادیم تا دستگاه‌های اجرایی موظف شوند عقب‌ماندگی‌های اجرای قانون هوای پاک را با هماهنگی سازمان جبران کنند.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: امید است این لایحه در مجلس تصویب شود تا در بازه سه تا پنج ساله شرایط بهتری ایجاد شود؛ چون چنین موضوعاتی با اقدام یک‌ساله حل نمی‌شود.

حاجتی در ادامه به تقویت ساختار حقوقی سازمان اشاره و خاطرنشان کرد: علاوه بر جذب نیروهای کارآمد در استخدام‌های جدید، ابزارهای قانونی باید تقویت شود و طی همین هفته دو لایحه مهم به صحن مجلس می‌رود که یکی اصلاح قانون مدیریت پسماند برای رفع نواقص آن و دومی اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط محیط‌بانان است.

وی تصریح کرد: اصلاح و تصویب این دو قانون، سازمان محیط‌زیست را در مدیریت پسماند قوی‌تر و بسیاری از مشکلات محیط‌بانان زحمتکش را مرتفع می‌کند.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست درخصوص جزئیات فنی لایحه اصلاحی قانون بکارگیری سلاح توسط محیط‌بانان، گفت: این مهم پس از تصویب و انتشار به صورت شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.

تصویب سند نیروی انسانی سازمان محیط‌زیست و مجوز استخدام سالانه ۸۰۰ نفر

حاجتی درباره نیروی انسانی سازمان نیز اظهار کرد: در یک سال گذشته سرانه اضافه‌کاری محیط‌بانان از ۶۰ به ۱۰۰ ساعت افزایش یافته و جیره غذایی سه برابر شده است؛ همچنین مزایای بیمه‌ای پس از چهار سال برقرار شد.

وی با بیان اینکه شیفت کاری محیط‌بانان بسته به منطقه متفاوت است و خودشان هماهنگ می‌کنند اما مهم جبران عادلانه خدمات‌شان است، خاطرنشان کرد: سند نیروی انسانی سه‌ساله تصویب شده و سالی حدود ۸۰۰ مجوز استخدام بصورت ۶۰ درصد محیط‌بان و ۴۰ درصد اداری خواهیم داشت تا درصد بلاتصدی از ۵۰ به ۳۵ درصد کاهش یابد.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست اضافه کرد: درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی یا قراردادی نیز، در حال حاضر ضابطه قانونی وجود ندارد اما اگر مجوز جدیدی صادر شود، سازمان حتماً پیگیری خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حاجتی معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست پیش از ظهر یکشنبه در سفر به استان اصفهان با کارکنان اداره کل حفاظت محیط‌زیست و شماری از محیط‌بانان استان دیدار و گفتگو کرد.