به گزارش خبرنگار مهر، زهره سادات لاجوردی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با اشاره به گرانیهای سرسامآور اخیر گفت: افزایش قیمت ارز، دارو، گوشت، مرغ و لبنیات به شکل طبیعی رخ نداده و این پدیده صرفاً یک فرآیند اقتصادی نیست، بلکه بخشی از جنگ ترکیبی دشمن به شمار میرود. بنابراین، راهکار مقابله با آن تنها در حوزه اقتصادی خلاصه نمیشود.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: سیاستگذاریهای نادرست، ولخرجیها و حیف و میل بیتالمال نیز از عواملی هستند که در شکلگیری این وضعیت مؤثر بودهاند و باید فوراً برای آن چارهای اندیشیده شود. مردم به شدت تحت فشار هستند.
وی همچنین خطاب به رئیس جمهور گفت: توجه داشته باشید که اظهار نظرهای غیر تخصصی درباره توان دفاعی کشور، که در جریان جنگ ۱۲ روزه قدرت جمهوری اسلامی ایران را به جهانیان نشان داد، موجب خوشحالی دشمنان و تضعیف روحیه مدافعان و توان دفاعی کشور میشود. در اظهارنظرها دقت لازم را داشته باشید.
