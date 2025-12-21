به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور در همایش صلح و جهان عاری از خشونت در اصول حقوقی و ارزشهای مشترک فرهنگی با بیان اینکه «فاصله میان پری صفتی و ددمنشی خشونت است» اظهار کرد: ما به عنوان حقوقدان رسالتی غیر از صلح برای خود قائل نیستیم.

وی افزود: در تعریف حقوق آمده است که حقوق برای مهندسی اجتماع است برای آنکه هر کسی کمال استفاده را از آزادی خود داشته باشد تا از تعدی و خشونت در امان باشد» و این چیزی بود که پس از آنکه جهان دو نبرد خونین را با تلفات بالای انسانی متحمل شد جامعه جهانی به آن رسید تا با حقوق بین الملل و تدوین منشور حقوق بشر در پی آن باشد که انسان‌ها رفق، مدارا و مسالمت را تجربه کنند.

اسماعیلی خاطر نشان کرد: جامعه جهانی در این عصر تازه به آن چیزی که سعدی در چند قرن پیش با این سروده «آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان محبت با دشمنان مدارا» مطرح کرده بود رسید و و یا توصیه حافظ که عنوان کرده است، «درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد نهال دشمنی بر کن که رنج بی شمار آرد.

وی افزود: اینکه حافظ و سعدی قرن‌ها پیش چنین توصیه داشته‌اند بدان دلیل است که سعدی و حافظ شاگردان قرآن و اهل بیت هستند و اسلام نام خود را از «سلم» گرفته و مبنای آن نفی خشونت است.

معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور با اشاره به اینکه مبنای سیاست خارجی و اصل بنیادین روابط بین‌الملل جمهوری اسلامی بر اساس قرآن این است که «جهانی عاری از خشونت» هدف باشد؛ البته این هدف نهایی نیست، بلکه هدف ابتدایی است چرا که می‌خواهیم در اولین گام چنین جهانی را بسازیم.

وی افزود: آنچه از قرآن می‌آموزیم بالاتر از زندگی بدون خشونت است، قرآن توصیه‌اش به ما زندگی مودت آمیز است نه فقط زندگی عاری از خشونت. به عنوان نمونه در سوره ممتحنه که اصول روابط بین‌الملل اسلام در آن بیان شده است یادآور شده است که حتی با کفار باید مودت داشت.

اسماعیلی تصریح کرد: البته کسی که شمشیر به روی ما می‌کشد چاره‌ای جز پاسخ به آن نیست اما بر اساس آموزه‌های اسلامی قوه قاهره فقط برای دفاع است و ما نیروی نظامی فقط برای بازدارندگی است. با اینکه هر کس به سوی میهن و ارزش‌های ما دست درازی کند با قدرت آن دست را قطع می‌کنیم ولی کسی که احترام عقاید و ارزش‌های ما بگذارد ملزم به آن هستیم که روابط سرشار از محبت با او داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بر اساس این نکته قرآنی علامه کاشف کاشف الغطاء فتوا بر محبت و مودت با کافرین و حتی محاربین داشته اند گفت: ما حتی در حال جنگ با کفار امید به هدایت و بازگشت را نسبت به دشمن خود داریم و این پرچم اسلام است. بر این اساس در قرآن آمده است «اگر آنها به شما بدی کردند، قدم اولِ شما خوبی باشد» و توصیه شده است در برابر بدی آنها بالاترین خیرخواهی را داشته باشید چون این رفتار محبت آمیز شما آنها را منقلب می‌کند و رابطه عداوت آمیز به لطف خدا تبدیل به رابطه محبت آمیز می‌شود.

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ما به دنبال رفاقت و صمیمیت با همه جهانیان هستیم اظهار داشت: هدف نهایی در روابط بین‌الملل از نگاه اسلام، جهانی آکنده از مودت و رحمت است، آنگونه که پیامبر اعظم (ص) فرمودند «به آن خدایی که جان من در دست اوست ای مسلمانان وارد بهشت نمی‌شوید مگر آنکه با هم محبت بورزید» از این رو بهشتِ وعده داده شده باید ابتدا در دنیا ساخته شود و اگر کسی در دنیا بهشت نسازد نباید آرزوی بهشت آخرت را داشته باشد.

وی افزود: این دنیای خالی از خشونت و سرشار از عطوفت را باید از خود آغاز کنیم و ذهنمان باید عاری از خشم و سرشار از محبت شود. این از خانواده و شهر شروع می‌شود و به جهانی سرشار از مهربانی و محبت می‌رسد.

معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور با اشاره به اینکه ما به عنوان اندیشمندان جهان اسلام و رهبران فکری سیاسی باید به دنبال فرهنگ‌سازی باشیم گفت: این فقط در دست ما حقوقدانان نیست بلکه نیازمند کمک فرهنگ سازان و رسانه‌ها است.

وی خشونت جهان معاصر را ناشی از جهل مدرن عنوان کرد و یادآور شد: نمونه روشن و عریان این خشونت ناشی از جاهلیت وضعیت غزه و جنگ تحمیلی ۱۲ است.