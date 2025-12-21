عارف: راهی جز استفاده از اقتصاد دیجیتال نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در جلسه ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال که با حضور فعالان زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال برگزار شد با بیان اینکه برنامه‌های توسعه کشور بر اساس حاکمیت فناوری

نوین تهیه شده است، گفت: این رویکرد بر اساس وجود جوانان باسواد و با انگیزه‌ای است که می‌خواهند در ایران بمانند و به این مردم و کشور خدمت کنند.

وی ادامه داد: در سند چشم انداز ۲۰ ساله یک تحول عظیم رخ داد و توسعه کشور بر مبنای فناوری‌های نوظهور بنیان نهاده شد. این تحول از این جهت دارای اهمیت است که فرهنگ ما معمولاً بافناوری‌های نوظهور میانه خوبی نداشته است. در تاریخ کشورمان موارد تحریم فناوری‌های نو از جمله رادیو تلویزیون وجود داشته است و چون در استفاده از فناوری فرهنگ سازی نمی‌شود، این فناوری خود را تحمیل کرده و ما در آن فناوری مونتاژ کار می‌شویم. از سویی چون سرعت فناوری زیاد است، جوان اینگونه تلقی می‌کند که با همان سرعت فناوری باید ثروتمند شود.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اینکه فناوری‌ها دو روی خدمت و خیانت و جنایت دارند، افزود: در گذشته نگاه منفی به فناوری وجود داشته است و بر همین اساس مطرح می‌شد که اینترنت ممنوع و حرام است در حالی که اینترنت مانند جاده‌ای است که در آن هم می‌توان هم حمل و نقل مشروع انجام داد و هم غیر مشروع.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با وجود اینکه در گذشته نگاه افراطی به فناوری وجود داشت ولی خوشبختانه در حال حاضر فناوری‌های نوین در اولویت‌های کشور بوده و در سند چشم انداز ۲۰ ساله تصریح شده است که باید جایگاه اول منطقه را در زمینه علم و فناوری به دست آوریم.

عارف همچنین با تاکید بر اینکه هم جنبه مثبت و هم منفی فناوری باید در کنار هم دیده شود، گفت: باید با ابزارهای مختلف از جمله ابزار بومی جنبه مثبت فناوری را ارتقا داده و با ساز و کار مشخصی بتوانیم ابعاد منفی آن را کاهش دهیم. البته هیچگاه به این پرسش پاسخ داده نشده است که برای رفاه و تعالی انسان، به این سرعت در پیشرفت فناوری نیاز است؟

وی با طرح این پرسش که آیا فیلترینگ از نظر امنیت ملی درست است؟ بیان کرد: جواب روشن است و این اتفاق به ضد خودش تبدیل می‌شود. در کشوری مثل فرانسه ساز و کار نظارت به گونه‌ای است که کسی احساس تحمیل نمی‌کند و خانواده‌ها اختیار ایجاد محدودیت برای فرزندان خود را بر عهده دارند ولی ما چون محدودیت ایجاد می‌کنیم، جوان ما حریص می‌شود. البته در زمینه سیاسی و امنیتی هیچ کجای دنیا رودربایستی ندارد.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با انتقاد از شاخص‌های کشور در زمینه فناوری‌های نوین، گفت: شاخص‌های فعلی در شأن جوانان ما نیست. بهترین رتبه ما ۳۷ است در حالی که ظرفیت کشور و جوانان ما بیش از این است و ما باید جایگاه اول منطقه در زمینه علم و فناوری را کسب کنیم. هوش مصنوعی موضوع جدیدی در کشور ما نیست و از دهه ۶۰ در دانشگاه‌های ما هوش مصنوعی تدریس می‌شد. ما در هوش مصنوعی می‌توانیم نسبت به سایر کشورهای منطقه، جایگاه بهتری به دست آوریم.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اینکه هیچ سیستم رمز ارز در دنیا امن نیست، گفت: در این شرایط پرسش این است که احتیاط در این حوزه کار بدی است یا خوب؟ زمانی برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه که تاییدیه بانک مرکزی را نداشتند، سرمایه مردم را جمع کرده و به آنها سود می‌دادند اما بعد از مدتی تعطیل شدند و مردم اعتراض کردند و از دولت طلبکار شدند در حالی که دولت آن صندوق‌ها را تأیید نکرده بود.

وی ادامه داد: فضای مجازی هم همین شکل است. مردم نمی‌گویند این سکو مجوز دارد یا نه بنابراین اگر محدودیتی هم از سوی نهادهای امنیتی و حاکمیتی وجود دارد که من هم مخالف آن هستم، به دلیل جنبه پاسخگویی نهاد حاکمیتی به مردم است.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه برای نقش آفرینی فناوری‌های نوظهور به فرهنگ‌سازی نیاز داریم، افزود: این آسیب وجود دارد که ما تمایلی به حاکمیت قانون در استفاده از این فناوری‌ها نداریم. امروز همه به این نتیجه رسیده اند که هیچ راهی جز استفاده حداکثری از فناوری‌های نوظهور نداریم.

عارف تاکید کرد: نمی‌توانیم مؤلفه دیجیتال را کنار گذاشته و اقتصاد را با روش سنتی اداره کنیم زیرا در این صورت هزینه سنگینی به ما تحمیل می‌شود. اگر می‌خواهیم ارتباط علمی، اقتصادی و تجاری با دنیا داشته باشیم، هیچ راهی جز استفاده از اقتصاد دیجیتال نداریم البته این اقتصاد هم شرایط و ضوابط خود را دارد.

تکلیف برنامه هفتم دستیابی به ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی از محل اقتصاد دیجیتال است

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: اگر در زمینه اقتصاد دیجیتال پیشتاز باشیم، می‌توانیم علم و تجربه خود را به منطقه صادر کنیم. باید روند متعادل و جامعی را در زمینه اقتصاد دیجیتال دنبال کنیم تا به تکلیف برنامه هفتم پیشرفت یعنی دستیابی به ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی از محل اقتصاد دیجیتال دست یابیم. این تکلیف برنامه هفتم پیشرفت منطقی و قابل دسترس بوده و شعاری نیست.

عارف ادامه داد: اتفاقات جنگ ۱۲ روزه اثبات کرد که باید حمایت بیشتری از فناوری‌های پیشرفته داشته باشیم. برنامه دولت این است که در طول سه سال با اتکا به شرکت‌های دانش بنیان، ضعف‌های کشور را در زمینه فناوری‌های نوظهور پوشش دهیم.

وی تصریح کرد: حملات سایبری در گذشته نگران کننده بود اما در حال حاضر شرایط خیلی بهتر شده است و اگر در جایی احتیاط کرده یا محدودیت ایجاد می‌کنیم به خاطر استفاده دشمن از علم و فناوری روز است. با این حال این محدودیت هم باید موقت باشد زیرا راهکار اصلی مصونیت بخشی و ایجاد فضای امن است که باید آن را دنبال کنیم.

عارف در پایان با بیان اینکه به آینده کشور در زمینه توسعه علم و فناوری و تحقق اقتصاد دیجیتال خوش‌بین هستم، تصریح کرد: برای تحقق این اهداف باید هماهنگ و منسجم بوده و با تقسیم کار ملی وظایف خود را انجام دهیم. در این زمینه می‌توان کارگروهی با حضور دولت و بخش خصوصی تشکیل داد تا به صورت منظم جلسه برگزار شده و پیشنهادات برای تدوین قوانین و مقررات در این حوزه را بررسی کند. دولت نیز آمادگی کامل برای همکاری و همفکری با فعالان بخش خصوصی اقتصاد دیجیتال را دارد.

همچنین محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز در این جلسه با تاکید بر اهمیت اقتصاد دیجیتال و لزوم ایجاد زیست بوم اقتصاد دیجیتال و زیست بوم فناوری برای جبران عقب ماندگی کشور در زمینه فناوری، گفت: این دو زیست بوم نقش مکمل و هم افزا دارند. زیرساخت زیست‌بوم فناوری و اقتصاد دیجیتال باید بومی باشد تا هم مدام خود را بهینه کند و هم امنیت آنها تأمین شود.

در این جلسه همچنین فعالان زیست بوم اقتصاد دیجیتال ضمن تشریح فعالیت‌های خود، نظرات، پیشنهادات، دغدغه‌ها و چالش‌ها آن حوزه را مطرح کردند.