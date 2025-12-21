مصرف ۶۶۰ میلیون مترمکعبی گاز در بخش خانگی و تجاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تشریح آخرین وضعیت تولید و مصرف گاز کشور، اظهار کرد: هماکنون حدود ۸۶۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به خطوط فشار قوی کشور تحویل داده میشود که از این مقدار، نزدیک به ۶۶۰ میلیون مترمکعب در بخشهای خانگی، تجاری و صنایع جز مصرف میشود. طبیعتاً این رقم، با توجه به آرایش مصرف در فصل زمستان، سهم قابل توجهی از کل گاز تحویلی را به خود اختصاص میدهد.
وی با اشاره به اینکه مقدار گاز تحویلی به شبکه عدد مشخصی است، افزود: هر زمان مصرف در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز از حدود ۴۳۵ میلیون مترمکعب فراتر میرود، شرکت ملی گاز ناگزیر به اعمال محدودیت برای سایر مصرفکنندگان میشود. در این فرآیند، تأمین گاز نیروگاهها تا حد امکان با اولویت دنبال میشود، اما برای صنایع عمده که عمدتاً قراردادهای هشت ماه فصل گرم و چهار ماه فصل سرد را دارا هستند، ناچار به اعمال محدودیتهایی هستیم.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: مدیریت مصرف در بخش خانگی نقش تعیینکنندهای دارد؛ اگر تنها دو درجه سانتیگراد دمای محیط کاهش داده شود، حدود ۵۰ میلیون مترمکعب گاز صرفهجویی میشود.
توکلی با یادآوری اینکه حفظ دمای محیط در بازه ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتیگراد، بستن و عایقسازی دریچههای کولر، جلوگیری از اتلاف حرارت، تنظیم دمای شوفاژخانه یا پکیج در محدوده ۵۰ تا ۶۰ درجه سانتیگراد و استفاده از پردهها، مجموعه اقدامهای ساده اما بسیار مؤثر هستند، تأکید کرد: این اقدامها کمک میکند در فصلی که حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد گاز کشور در بخش خانگی مصرف میشود، صرفهجویی معناداری ایجاد شود و گاز بیشتری به بخشهای مولد و تولیدی کشور اختصاص یابد.
معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به اینکه در بخش خانگی هم یکی از اقدامهای مهم امسال وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران، قرارداد برای تأمین یکمیلیون و ۷۵۰ هزار بخاری راندمان بالا است، افزود: روشن است که جایگزینی بخاریهای کمبازده با تجهیزات راندمان بالا، چه تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف و بهینهسازی انرژی دارد.
توکلی ادامه داد: پروژه بهینهسازی موتورخانهها در سطح کشور که شامل بیش از ۱۱۰ هزار مورد میشود و همچنین اجرای کنترل هوشمند موتورخانهها، بهویژه همزمان با آغاز بازدیدهای دولت از دستگاههای اجرایی و الزام به رعایت دمای حدود ۲۰ درجه سانتیگراد، همگی در یک مسیر مشترک تعریف میشوند. بنابراین مجموعه این اقدامها در حوزه مدیریت مصرف و افزایش بهرهوری انرژی، بدون تردید بر اقتصاد کشور، محیطزیست و پایداری تأمین انرژی اثرگذار است.
وی در پایان با اشاره به اینکه آرایش سرزمینی کشور از نظر تولید و مصرف گاز، نامتوازن است، خاطرنشان کرد: حدود ۷۰ تا ۷۷ درصد تولید گاز در جنوب کشور انجام میشود، در حالی که از استانهای مرکزی به سمت شمال، حدود ۹۰ تا ۹۲ درصد مصرف گاز اتفاق میافتد. این یعنی گازی که با هزینههای سنگین تولید، انتقال و نگهداشت شبکه به دست مصرفکننده میرسد.
