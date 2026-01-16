به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در چهاردهمین نشست هماهنگی سوخت زمستانی اظهار کرد: ۲۳ دی امسال، ۱۶۲.۱ میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه‌ها تحویل و با این عملکرد، رکورد تحویل گاز به این بخش برای چندمین بار متوالی در امسال شکسته شد.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و پایداری صنعت گاز در طول این جنگ افزود: در این بازه زمانی بعضی از تاسیسات پالایشگاهی دچار آسیب شده بودند اما با همت، غیرت و مدیریت علمی و هماهنگ کارکنان صنعت گاز یکی از واحدهای آسیب‌دیده پالایشگاه گاز فجرجم در کمتر از ۶ ماه بازسازی شد و به مدار تولید بازگشت.

هیچ‌گونه قطعی گاز در کشور نداشتیم

معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به عملکرد این مجموعه، گفت: با وجود اینکه از شهریور امسال به صورت میانگین، نسبت به پارسال حدود یک درجه دمای هوا سردتر و مصرف خانگی با جذب ۷۰۰ هزار مشترک تازه، به‌صورت میانگین، ۲۳ میلیون مترمکعب در روز بیش از پارسال بود، اما با تلاش تمام کارکنان، هیچ‌گونه قطعی گاز در هیچ بخشی نداشتیم.

مدیران گاز استانی هوشیاری کامل داشته باشند

توکلی با پیش‌بینی کاهش فراگیر دما در نقاط مختلف کشور در اواخر هفته جاری و اوایل هفته آینده، بر لزوم آماده‌باش کامل مدیران عامل شرکت‌های گاز استانی تاکید کرد و افزود: همزمان با تشدید بازدیدهای میدانی و نظارت دقیق بر مصرف گاز در ادارات و مراکز دولتی، درخصوص مدیریت مصرف در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء هوشیاری کامل داشته باشند.

بیش از ۱.۵ میلیارد مترمکعب گاز به صنایع تحویل شد

وی با بیان اینکه از ابتدای سال تا ۲۱ دی ۱۴۰۴، بیش از ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز بیشتر به نیروگاه‌ها و دست‌کم یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز بیشتر به صنایع تحویل داده‌ایم، تصریح کرد: اما این موضوع به معنای بازگشت اوضاع به حالت عادی نیست؛ بلکه این دستاورد تنها با تلاش کارکنان و مدیریت صحیح مصرف امکان‌پذیر شده؛ بنابراین نباید دچار ساده‌انگاری شویم. موفقیت حاصل‌شده، نتیجه عملکرد درست در تمام بخش‌های تولید، انتقال و توزیع گاز است.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در پایان با تاکید بر استفاده از ظرفیت شرکت‌های کارور نوع دو به‌ویژه در سه استان شمالی، خاطرنشان کرد: سایر استان‌ها به طور حتم از این زمینه، استفاده لازم را داشته باشند؛ چراکه هدف ما از اجرای طرح شرکت‌های کارور و اپراتورهای انرژی، دستیابی به الگوی موثری از مدیریت مصرف، بهینه‌سازی و کاهش ناترازی در نظام انرژی کشور است.