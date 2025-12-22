به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روزنامه منطقهای القدس العربی، هدف از فراخوانی این دیپلماتها بازآرایی رویکرد دیپلماتیک آمریکا در خارج و جایگزینی آنان با افرادی است که کاملاً حامی اولویتهای «اول آمریکا» هستند.
دو مقام وزارت امور خارجه آمریکا که بهدلیل حساسیت موضوع، خواستند نامشان فاش نشود، گفتند که هفته گذشته به رؤسای نمایندگیها در دستکم ۲۹ کشور اطلاع داده شد که مأموریتشان در ژانویه پایان مییابد.
همه این افراد در دوره دولت بایدن منصوب شده بودند، اما در ماههای نخست ریاستجمهوری ترامپ از موج اولیه برکناریها که عمدتاً متوجه منصوبان سیاسی بود، جان سالم به در برده بودند. این روند اما روز چهارشنبه تغییر کرد؛ زمانی که آنان شروع به دریافت اطلاعیههایی از مقامهای واشنگتن درباره خروج قریبالوقوع خود کردند.
سفرای خارجی به طور کلی به خواست رئیسجمهور خدمت میکنند، هرچند معمولاً دوره مأموریت آنان بین سه تا چهار سال است. مقامهای وزارت خارجه گفتند دیپلماتهایی که شامل این تغییرات شدهاند، شغل خود در دستگاه دیپلماسی را از دست نخواهند داد و در صورت تمایل، برای انجام مأموریتهای دیگر به واشنگتن بازمیگردند.
وزارت خارجه آمریکا از ارائه جزئیات درباره تعداد یا نام سفیران مشمول این تصمیم خودداری کرد، اما از این تغییرات دفاع و آن را «رویهای استاندارد در هر دولتی» توصیف کرد.
این وزارتخانه تأکید کرد که سفیر «نماینده شخصی رئیسجمهور» است و رئیسجمهور حق دارد اطمینان یابد افرادی در این کشورها حضور دارند که دستورکار «اول آمریکا» را تقویت کنند.
قاره آفریقا بیشترین تأثیر را از این تصمیم پذیرفت و سفیران ۱۳ کشور شامل بروندی، کامرون، کیپورد، گابن، ساحل عاج، ماداگاسکار، موریس، نیجر، نیجریه، رواندا، سنگال، سومالی و اوگاندا در فهرست قرار گرفتند.
قاره آسیا در رتبه دوم قرار داشت و تغییرات شامل شش کشور فیجی، لائوس، جزایر مارشال، پاپوآ گینه نو، فیلیپین و ویتنام شد.
چهار کشور اروپایی شامل ارمنستان، مقدونیه، مونتهنگرو و اسلواکی نیز تحت تأثیر قرار گرفتند. همچنین دو کشور در خاورمیانه (الجزایر و مصر)، دو کشور در جنوب و مرکز آسیا (نپال و سریلانکا) و دو کشور در نیمکره غربی (گواتمالا و سورینام) مشمول این تغییرات شدند.
