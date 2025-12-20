ادعای ترامپ درباره بهبود اقتصاد آمریکا؛ انتقاد مجدد از جو بایدن

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیوی کارولینای شمالی در گزارشی به سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به این ایالت اشاره کرد و نوشت: در شرایطی که شهروندان آمریکایی از بدتر شدن وضعیت معیشتی خود می‌گویند ترامپ از بهبود وضعیت اقتصاد آمریکا خبر می‌دهد.

تارنمای رادیو کارولینای شمالی نوشت: ترامپ در جریان سفر انتخاباتی خود به شهر «راکی ماونت» در ایالت کارولینای شمالی، مدعی شد که دولت او موفق شده هزینه‌های زندگی را کاهش دهد و اقتصاد آمریکا را در مسیر بهبود قرار دهد، اما بسیاری از ساکنان این منطقه می‌گویند همچنان زیر فشار شدید معیشتی قرار دارند.

براساس این گزارش، ترامپ در این تجمع انتخاباتی که در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار شد، با انتقاد از دولت جو بایدن، مشکلات اقتصادی کنونی را میراث آن دولت دانست و تأکید کرد اقدامات دولتش از جمله افزایش درآمدهای تعرفه‌ای، کاهش قیمت برخی داروها و سیاست‌های مالی جدید، به‌زودی تأثیر خود را در زندگی مردم نشان خواهد داد.

این رسانه آمریکایی افزود: ساکنان راکی ماونت از افزایش هزینه‌های مسکن، مواد غذایی و خدمات شهری گلایه دارند. «دایجا برایانت»، کارگر ۲۶ ساله یک کارخانه، گفت تأمین همزمان اجاره خانه و هزینه‌های زندگی، به‌ویژه در آستانه کریسمس، بسیار دشوار شده است.

کسبه محلی نیز از کاهش قدرت خرید مردم خبر می‌دهند. صاحبان برخی فروشگاه‌ها می‌گویند مشتریان به‌جای خرید، ناچار به فروش دارایی‌های خود شده‌اند.