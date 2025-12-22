جنجال بر سر تحرکات مشکوک سفیر آمریکا در اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهار، تحرکات جیمز هولتزنایدر سفیر جدید آمریکا در اردن در کنار ظاهر متفاوت وی با ریش بسیار بلند در این کشور جنجال برانگیز شده است.

حسین العموش نماینده پارلمان اردن به صورت رسمی از ایمن الصفدی وزیر خارجه این کشور در خصوص تحرکات سفیر آمریکا و اطلاع دولت اردن از این تحرکات سؤال کرد. وی گفت که آیا این اقدامات سفیر آمریکا با هماهنگی وزارت خارجه صورت می‌گیرد؟ چرا وی به راحتی در داخل اردن رفت و آمد می‌کند؟

همچنین گزارش شده که سفیر آمریکا در مناسبت‌ها و مراسم‌های اجتماعی عشایر و مردم اردن طی هفته‌های گذشته مشارکت چشم گیری داشته و از شهر الرمثا برای شرکت در یک مراسم عزا دیدن کرده و به میان قبیله بنی حسن در الزرقاء رفته است.

وی همچنین در میان عشایر ابوهزیم در السلط، الخریشا در الموقر و مناطق مختلف معان و البتراء حضور پیدا کرده است.

سفیر جدید آمریکا پیشتر در نیروی دریایی این کشور و هیئت‌های آمریکایی در عراق و افغانستان حضور داشته است.