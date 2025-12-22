جدال ستارگان کشتی روس در یک مسابقه نمادین

به گزارش خبرگزاری مهر، برترین کشتی‌گیران روسیه سال ۲۰۲۵ را با برگزاری یک مسابقه ویژه و نمادین به افتخار هشتادمین سالگرد تولد کازبک ددگکایف مربی افسانه‌ای کشتی، به پایان رساندند. این مسابقات با نتیجه ۵ بر ۵ و مساوی به پایان رسید اما عبدالرشید سعداله یف، زائوربک سیداکوف و زائور اوگویف کشتی گیران مطرح روس پیروز مبارزات خود بودند.

نتایج مسابقات برگزار شده به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: موسی مهدیخانوف (داغستان) ۳ – آرتم گوبایف (اوستیا) ۲

۶۱ کیلوگرم: زائور اگویف (داغستان) ۴ – عظمت توسکایف (اوستیا) صفر

۶۵ کیلوگرم: ابراگیم ابراگیموف (داغستان) ۶ – ژامبولات کیزینوف (اوستیا) صفر

۷۰ کیلوگرم: عبدالرحمان دالگاتوف (داغستان) صفر – دیوید بایف (اوستیا) ۱

۷۴ کیلوگرم: ماگومد دبیرگادجیف (داغستان) – زائوربک سیداکوف (اوستیا) برنده

۷۹ کیلوگرم: احمد عثمان اف (داغستان) ۲ – تیموراز سالکازانوف (اوستیا) ۳

۸۶ کیلوگرم: ابراگیم کادیف (داغستان) ۴ – آرتور نایفونوف (اوستیا) ۸

۹۲ کیلوگرم: امان اله کادیماگمدوف (داغستان) ۸ – ارسلان باگایف (اوستیا) ۱

۹۷ کیلوگرم: عبدالرشید سعداله یف (داغستان) ۱۰ – سوسلان ژاگایف (اوستیا) ۱

۱۲۵ کیلوگرم: عبداله کوربانوف (داغستان) ۱ – اینال گاگلویف (اوستیا) ۳