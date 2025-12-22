  1. ورزش
۱ دی ۱۴۰۴، ۹:۴۲

جدال ستارگان کشتی روس در یک مسابقه نمادین

کشتی‌گیران مطرح روسیه که افتخارات جهانی و المپیک را در کارنامه دارند در یک مسابقه نمادین رو در روی هم قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برترین کشتی‌گیران روسیه سال ۲۰۲۵ را با برگزاری یک مسابقه ویژه و نمادین به افتخار هشتادمین سالگرد تولد کازبک ددگکایف مربی افسانه‌ای کشتی، به پایان رساندند. این مسابقات با نتیجه ۵ بر ۵ و مساوی به پایان رسید اما عبدالرشید سعداله یف، زائوربک سیداکوف و زائور اوگویف کشتی گیران مطرح روس پیروز مبارزات خود بودند.

نتایج مسابقات برگزار شده به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: موسی مهدیخانوف (داغستان) ۳ – آرتم گوبایف (اوستیا) ۲
۶۱ کیلوگرم: زائور اگویف (داغستان) ۴ – عظمت توسکایف (اوستیا) صفر
۶۵ کیلوگرم: ابراگیم ابراگیموف (داغستان) ۶ – ژامبولات کیزینوف (اوستیا) صفر
۷۰ کیلوگرم: عبدالرحمان دالگاتوف (داغستان) صفر – دیوید بایف (اوستیا) ۱
۷۴ کیلوگرم: ماگومد دبیرگادجیف (داغستان) – زائوربک سیداکوف (اوستیا) برنده
۷۹ کیلوگرم: احمد عثمان اف (داغستان) ۲ – تیموراز سالکازانوف (اوستیا) ۳
۸۶ کیلوگرم: ابراگیم کادیف (داغستان) ۴ – آرتور نایفونوف (اوستیا) ۸
۹۲ کیلوگرم: امان اله کادیماگمدوف (داغستان) ۸ – ارسلان باگایف (اوستیا) ۱
۹۷ کیلوگرم: عبدالرشید سعداله یف (داغستان) ۱۰ – سوسلان ژاگایف (اوستیا) ۱
۱۲۵ کیلوگرم: عبداله کوربانوف (داغستان) ۱ – اینال گاگلویف (اوستیا) ۳

