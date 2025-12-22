عبدالمهدی نصیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات برگزاری مسابقات جام باشگاه‌های جهان گفت: روز گذشته جلسه‌ای با حضور سرمربیان تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی، رئیس روابط بین‌الملل رئیس کمیسیون داوران و رئیس سازمان کشتی برگزار شد. در این جلسه سه موضوع اصلی مورد بحث قرار گرفت. اولین موضوع، ارزیابی این مسئله بود که آیا با توجه به شرایط تیم‌های ملی برگزاری این مسابقات می‌تواند به کشتی کمک کند و به مصلحت است یا خیر. موضوع دوم، زمان برگزاری مسابقات و سومین موضوع، هم نحوه برگزاری مسابقات بود که پس از شنیدن نقطه نظرات مختلف، صورت جلسه‌ای تهیه و جهت تصمیم‌گیری نهایی به رئیس فدراسیون ارسال شد.

امسال باشگاه‌های جهان در کشتی آزاد و فرنگی برگزار می‌شود

نایب رئیس فدراسیون کشتی در ادامه افزود: در این میان سرمربی تیم کشتی فرنگی نگرانی‌هایی داشتند که اگر قرار باشد این مسابقات برگزار شود، باید آن‌ها در نظر بگیریم. سال گذشته محمد بنا انتقادهایی را مطرح کرده بود که چرا مسابقات باشگاه‌های جهان تنها در کشتی آزاد برگزار می‌شود. بنابراین تصمیم بر این شد اگر قرار به برگزاری مسابقات است باید در هر دو رشته کشتی آزاد و فرنگی باشد. در آن جلسه به این جمع‌بندی رسیدیم که برگزاری مسابقات بهتر از عدم برگزاری آن است. اما یک مسئله مهم دیگر وجود دارد؛ با توجه به اینکه ما قصد برگزاری جام تختی را هم داریم، اگر بخواهیم مسابقات را در یک بازه زمانی کوتاهی، مثلاً در ماه‌های اسفند و اردیبهشت برگزار کنیم، ممکن است برای کشورها سخت باشد که دو بار به کشور ما بیایند. بنابراین تصمیم گرفتیم که اگر به هر دلیلی نتوانیم مسابقات قهرمانی باشگاه‌های جهان را برگزار کنیم، تمام انرژی‌مان را روی برگزاری جام تختی بگذاریم.

باشگاه‌های برتر تمایل به حضور در باشگاه‌های جهان دارند

نصیرزاده همچنین خاطرنشان کرد: موضوعاتی که در جلسه برگزار شد تصمیم نهایی آن منوط به تعیین تکلیف از سوی هیئت رئیسه و رئیس فدراسیون کشتی است. البته مسابقات باشگاه‌های جهان می‌تواند عامل انگیزشی خوبی برای جذب حامیان مالی باشد. ضمن اینکه فدراسیون از قبل از برگزاری مسابقات لیگ، وعده‌هایی به باشگاه‌ها برای عامل انگیزشی جهت حضور در باشگاه‌های جهان داده بود. بنابراین الان یک مطالبه‌ای از سوی باشگاه‌هایی که در لیگ برتر به عنوان دو تیم برتر قرار گرفتند وجود دارد و آنها تمایل به حضور در این مسابقات دارند. تصمیم نهایی در خصوص برگزاری این رویداد طی روزهای آینده اعلام خواهد شد و با حامیان مالی هم جلسه بگذاریم. به هر حال برگزاری چنین رویدادی هزینه‌های سنگینی در پی دارد.

مسابقات باشگاه‌های جهان رنکینگ دار نیست

نایب رئیس فدراسیون کشتی عنوان کرد: درست است که مسابقات باشگاه‌های جهان در تقویم اتحادیه جهانی قرار دارد اما جز مسابقات رنکینگ دار اتحادیه جهانی نیست و همین عامل باعث می‌شود که کشورها علاقه‌ای برای حضور در این مسابقات نداشته باشند، مگر اینکه ما جایزه خیلی خوبی برای این مسابقات در نظر بگیریم تا عامل انگیزشی برای حضور کشتی‌گیران شاخص باشد. ضمن اینکه برگزاری مسابقات قهرمانی باشگاه‌های جهان چند ضلع دارد، اسپانسرها، تیم‌های شرکت کننده و کادر فنی و کشتی‌گیران ما اضلاع این مسابقات هستند.

اگر کشتی‌گیران شاخص نیاید باشگاه‌های جهان ارزش فنی ندارد

وی گفت: اگر قرار باشد مسابقات باشگاه‌های جهان برگزار شود، باید حامیان مالی پای کار بیایند و پس از آن کشتی‌گیران شاخص باید حضور پیدا کنند. طبیعتاً اگر کادر فنی اجازه حضور کشتی‌گیران شاخص را ندهند؛ شرکت در این مسابقات فاقد جذابیت برای حامیان مالی خواهد بود. از طرف دیگر اگر ما نتوانیم کشورهای صاحب نام و کشتی‌گیران شاخص را برای حضور در این مسابقات جذب کنیم، حضور تعداد تیم‌های زیاد اما بدون حضور کشتی‌گیر شاخص ارزش فنی برای ما نخواهد داشت. بنابراین ما در حال بررسی همه جوانب این موضوع هستیم و پس از بررسی کامل تصمیم نهایی را اعلام خواهیم کرد.

طبق بخشنامه دو تیم برتر در جام باشگاه‌های جهان شرکت می‌کنند

نایب رئیس فدراسیون کشتی در پاسخ به سوالی در مورد تیم‌های شرکت‌کننده در مسابقات باشگاه‌های جهان گفت: موضوع تعداد تیم‌ها جهت حضور در جام باشگاه‌های جهان در جلسه برگزار شد. در بخشنامه‌ای که برای برگزاری مسابقات ارسال شده، آمده است که دو تیم برتر (یعنی دو تیم فینالیست) باید در این مسابقات شرکت کنند. اما اگر تیمی حتی با وجود فینالیست شدن و یا حتی قهرمان شدن انگیزه‌ای برای حضور در این مسابقات نداشته باشد، ممکن است تیم‌های دیگر جایگزین شوند. اما همه این مسائل بستگی به این دارد که چند کشور تأیید نهایی جهت حضور در مسابقات باشگاه‌های جهان را کسب کنند.

احتمال برگزاری مسابقات باشگاه‌های جهان در ماه رمضان

وی در خصوص زمان برگزاری مسابقات نیز گفت: فدراسیون آماده برگزاری مسابقات باشگاه‌های جهان است و حتی به زمان آن فکر کردیم که در ماه مبارک رمضان برگزار شود. هفته اول کشتی فرنگی و هفته دوم کشتی آزاد برگزار شود. بنابراین قرار بر این شد که ششم تا هشتم اسفندماه مسابقات کشتی فرنگی برگزار شود. مسابقات کشتی آزاد هم ۱۵ تا ۱۷ اسفندماه هم مسابقات کشتی آزاد برگزار شود که البته همگی بعد از افطار انجام خواهد شد اما همه این تصمیمات منوط به نظر رئیس فدراسیون و همچنین جلسه‌ای که با حامیان مالی خواهیم داشت تا ببینیم به چه صورت انجام خواهد شد.

فردا برگزاری جلسه کمیته انضباطی با حضور درستکار

نصیرزاده در مورد تعیین تکلیف تیم ستارگان پاس ساری و حواشی که در لیگ ایجاد شد، گفت: نگاه فدراسیون منافع ملی است. ما با همه احترامی که برای باشگاه ستارگان پاس ساری قائل هستیم که سالیان سال است در لیگ کشتی تیمداری کرده و به منافع ملی کمک کرده است، اما انصراف این تیم توهین به همه هواداران کشتی شد، بنابراین فردا (سه‌شنبه) جلسه کمیته انضباطی برگزار خواهد شد و باید منتظر باشیم تا ببینیم نظر بقیه اعضای کمیته انضباطی چه خواهد بود.

نایب رئیس فدراسیون کشتی در مورد ادعای سرمربی تیم ستارگان پاس ساری مبنی بر اینکه پژمان درستکار در لیگ دخالت کرده و همین موضوع باعث شده تا از لیگ انصراف بدهند، آیا درستکار هم در جلسه حضور خواهد داشت، گفت: بله فکر می‌کنم از آقای درستکار هم دعوت کردند که در جلسه کمیته انضباطی حضور پیدا کنند. همه شاکیان و متهمان در جلسه حضور خواهند داشت.

وی در مورد کمیل قاسمی و اعتراض‌هایی که داشت، گفت: از باشگاه استقلال جویبار هم دعوت به عمل آمده که در جلسه کمیته انضباطی حضور پیدا کند. معمولاً ماهیت رقابت توأم با حواشی است اما ما باید کاری کنیم که این حواشی به حداقل برسد و جانب اخلاق همیشه رعایت شود.