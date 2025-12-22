حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۵۴ مورخ ۲۶ آذر ۱۴۰۴ و با توجه به ماندگاری توده هوای سرد در منطقه، تا اواسط هفته پدیده یخبندان و مه، به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات استان، دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان تهران همچنین با اشاره به هشدار سطح زرد آلودگی هوا شماره ۹ مورخ ۲۹ آذر ۱۴۰۴ تصریح کرد: با توجه به تداوم هوای سرد و پایداری شرایط جوی تا اواخر هفته، افزایش تدریجی غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در مناطق پرتردد و شهری استان پیش‌بینی می‌شود.

خورشیدی در پایان از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای صادره، به‌ویژه گروه‌های حساس، تمهیدات لازم را برای کاهش مخاطرات ناشی از یخبندان، مه و آلودگی هوا در نظر بگیرند.