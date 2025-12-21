به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس اعلام ادارهکل هواشناسی استان مرکزی، با عبور سامانه بارشی از منطقه، آسمان این استان تا اواسط هفته غالباً صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و در برخی نقاط وزش باد و مهآلودگی محتمل است.
روند کاهش محسوس دما بین ۸ تا ۱۰ درجه سلسیوس تا روز سهشنبه ادامه خواهد داشت و یخبندان در اکثر مناطق استان مرکزی بهویژه ارتفاعات و نواحی سردسیر رخ خواهد داد و در این راستا هشدار سطح نارنجی شماره ۱۰ در خصوص کاهش شدید دما و خطر یخبندان صادر شده است.
از اواخر وقت دوشنبه با عبور موج کمدامنه تراز میانی جو، افزایش ابر در بیشتر نقاط استان انتظار میرود که میتواند در برخی مناطق موجب بارش یا رگبار برف شود.
همچنین به دلیل افزایش پایداری جو و وارونگی دما، پتانسیل انباشت آلایندههای جوی تا روز سهشنبه افزایش خواهد یافت و کاهش کیفیت هوا در مناطق صنعتی و پرتردد استان دور از انتظار نیست.
ادارهکل هواشناسی استان مرکزی علاوه بر هشدار نارنجی یخبندان، هشدار سطح زرد شماره ۶ آلودگی هوا را نیز صادر کرده است و شهرستانهای اراک، ساوه و شازند بیشترین تأثیر را از این شرایط خواهند داشت.
بر اساس این هشدار، افزایش غلظت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا از مهمترین مخاطرات سامانه جوی پیشرو است که انتظار میرود شهروندان بهویژه گروههای حساس از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و فعالیتهای ورزشی در زمان افزایش شاخص آلودگی هوا متوقف شود.
همچنین بر مدیریت منابع آلاینده و آمادگی دستگاههای اجرایی برای کاهش آثار این پدیده تأکید شده است.
