حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین بولتن پیشبینی وضعیت جوی استان، از تداوم هوای سرد و پایداری نسبی جو طی روزهای آینده خبر داد.
خورشیدی در ادامه اظهار کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
وی افزود: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۵۴ مورخ ۲۶ آذر ۱۴۰۴ و با توجه به ماندگاری توده هوای سرد در منطقه، تا اواسط هفته پدیده یخبندان و مه، بهویژه در دامنهها و ارتفاعات استان، دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی استان تهران همچنین با اشاره به هشدار سطح زرد آلودگی هوا شماره ۹ مورخ ۲۹ آذر ۱۴۰۴ تصریح کرد: با توجه به استمرار هوای سرد و پایداری جو تا اواخر هفته، افزایش تدریجی غلظت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا در مناطق شهری و صنعتی استان پیشبینی میشود.
خورشیدی در پایان گفت: بر اساس پیشبینیها، دمای هوای شهر تهران طی روزهای آینده بین صفر تا ۸ درجه سانتیگراد نوسان خواهد داشت.
